Minilæsser stjålet: Dukkede op i anden by

En minilæsser blev i løbet af weekenden stjålet fra Laugøvej. Det fik politiet en anmeldelse om mandag klokken 14.26. Kort efter anmeldte en 57-årig mand fra Vejby, at han netop havde fundet et køretøj svarende til beskrivelsen af minilæsseren ved Rågeleje Strandpark, og en patrulje kørte derfor til stedet for at besigtige køretøjet. Herefter blev firmaet, som havde fået stjålet minilæsseren, kontaktet, hvorefter de kørte til stedet og blev genforenet med køretøjet.