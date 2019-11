Mindesten for tre faldne sættes i stand

I den anledning ønsker Valby Bylaug at få restaureret mindesmærket og det lille anlæg, som efterskolen står for pasningen af. Problemet er, at vejr, vind og tidens tand har udvisket konturerne af teksten på henholdsvis den store sten, samt tre mindre sten med navnene på de omkomne. Derfor ønsker bylauget at få renset bogstaverne og malet dem op, så de igen kan læses. Valby Bylaug ønsker med restaurering af mindesmærket at bevare stedet som et historisk sted for samtidig at og øge kendskabet til genforeningen og baggrunden for den.