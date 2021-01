Ramløses mindeord over Niels Christian Larsen alias Chr. "Krudt".

Mindeord over en oprigtig skytteveteran

14. januar 2021 Af Ramløse Idrætsforening

En oprigtig veteran inden for den danske skyttebevægelse Niels Christian Larsen alias Chr. "Krudt" er ikke blandt os mere. Det senest i Ramløse Skytteforening under DGI Nordsjælland Skydning gennem adskillige år.

Chr. er født 25. september 1931 i Gedesby på Sydfalster. En lille by 3 km nord for Gedser, hvor hans forældre havde et landbrug, som hans bror og han var en del af. Ved et tilfælde kom han med i Tingsted Skytteforening, da de stod og manglede en mand til en holdskydning. Så i 1947, som 16-årig, deltog han i Landsmesterskaberne, der fandt sted i Seden Strandby lidt nord for Odense. Da skydning ikke var nok for Chr., spillede han også håndbold og gik til gymnastik i tiden på Falster. Gymnastik, den gode gamle disciplin, som skytterne i realiteten startede, og som enhver skytte kunne bruge for at holde sig i form.

Chr. havde ingen uddannelse. Det nærmeste han kom en, var som landvæsen elev i Marebæk også på Falster. I 1959 flyttede Chr. til Nordsjælland. Nærmere betegnet i Hillerød, hvor han i ca. ti år var ansat på Nordsten, der fremstillede landbrugsmaskiner.

På et tidspunkt mødte han Karen, der stammer fra Ålbæk i Vendsyssel. I 1961 giftede de sig, og fik over tiden fire børn. I 1974 købte de en grund og byggede hus på Hågendrupvej i Smidstrup

Chr. var på et tidspunkt gæsteskytte for Lynge Skytteforening, ellers har det været Søborg og Ramløse skytteforeninger på samme tid. I Søborg skød man ikke langdistance- og terrænskydning til stævner. Det gør man i Ramløse. Han blev aldrig nogen topskytte; men til gengæld en respekteret instruktør, der til det sidste tog sig af skytterne. Især ungdommen.

Ikke kun lokalforeningerne fik gavn af Chr's. viden og hjælpsomhed. Utallige stævner over hele landet, især terrænskydning, nød godt af hans engagement.

Man kunne tvivle på om han kendte ordet "nej"!

Tilnavnet "Krudt" blev til ved en terrænskydning i Thisted, hvor tidligere amtsborgmester Kristian Ebbensgaard fra Roskilde deltog som skytte. "Har du mere krudt, Chr.?", råbte han. Siden har navnet hængt ved. Der endda en pokal i Thisted med tilnavnet indgraveret, da ingen lige kunne huske hans efternavn.

Saxegård Skydebanernes tilblivelse i 1959 blev Chr's. andet hjem. Banerne blev bygget over en toårig periode af frivillig arbejdskræft med ham som primus motor. Med lidt over 20 års tilknytning til stedet, som formand. En periode som arrangør af stævner med over 500 skydninger. Det er et stort kapitel i han liv.

Efter at have boet Smidstrup i mange år, blev teltpælene rykket op i 1995 for at tage tilbage til Hillerød. Til et stille og roligt villakvarter. Det hindrer dog ikke Chr. i at tage til Ramløse, hvor han hjalp til med træningen og til stævner.

Ramløse Idrætsforening, hvor Chr. var æresmedlem, udtrykker et æret være Chr. "Krudts" minde.