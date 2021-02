Finn Suenson er død, 85 år. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Livselskende fællesskabsentreprenør takker af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Livselskende fællesskabsentreprenør takker af

Gribskov - 04. februar 2021 kl. 15:07 Af Nina Suenson og en række lærerkolleger Kontakt redaktionen

Tirsdag i sidste uge døde Finn Suenson på Sankt Lukas Hospice efter længere tids kræftsygdom. Han blev 85 år. Dermed er der sat punktum for et aktivt og skabende liv i Gribskov Kommune, hvor Finn flyttede til i 1984 og boede indtil 2016, hvor han flyttede til Nivå for at være tættere på sin familie. Det blev til 32 år med bopæl i Tisvilde og et stort engagement i lokalsamfundet, meget af det med udgangspunkt i musikken.

Finn var i 1987 en af de bærende kræfter bag skabelsen af foreningen Musik og Kor i Tisvilde. En livskraftig forening, der lever endnu med flerstemmigt kvindekor og Alsangsarrangementer som de vigtigste aktiviteter. Startskuddet til foreningen var det børnekor, han sammen med andre forældre oprettede, fordi han syntes, han datter skulle have mulighed for at gå til kor, da familien flyttede til Tisvilde. I årene efter fulgte flere kor, instrumentalgrupper, børnemusical mm.

Tennis var en anden gennemgående interesse i Finns liv, og hans gammeldags men smukke venstreforhånd vidnede om oplæring i 40'er og 50'erne. Det forhindrede ham dog ikke i at tage trænertimer og undervise Tisvilde Tennisklubs unge, hvoraf han fik et tæt forhold til mange. Han var også formand for klubben i en årrække.

Finn var aldrig færdig med at prøve noget nyt. Efter som ung at have været reklamebureaudirektør, dramalærer og senere forlægger og kommunikationskonsulent, blev han som 64-årig lærer på Tofteskolen. Han var ikke læreruddannet - men dog en uddannet lærer, som han understregede. Finn kom til lærerkollegiet på Tofteskolen som et frisk pust udefra - ofte som en drillende vind. Her holdt han ved i 14 år, til han som 78-årig trak sig tilbage. Det var, efter hans eget udsagn, det bedste job han havde haft.

Elever med udfordringer havde en særlig plads i Finns hjerte. Elever der var klemt mellem to kulturer, havde i Finn en mentor, næsten en ekstra bedstefar, der kunne gelejde dem gennem svære ting i livet. For nogles vedkommende rakte relationen mange år ud over skoletiden.

Finns hjerte for at give plads til alle viste sig også i musikken. Han stiftede koret "Stemmeret" - et kor for dem, der tror de ikke kan synge - fordi han mente, at alle mennesker, der har lyst til at synge i kor, skal have en mulighed for at gøre det - uanset hvordan de synger! Han ville selv være korleder og tog derfor et dirigentkursus. Det blev en stor succes med 12 medlemmer i opstarten i 2010 og mere end 30, da Finn sluttede med koret som 83-årig på grund af helbredsproblemer.

Med Finn er et nærværende, livselskende menneske med stort engagement i Tisvilde og Helsinge gået bort.