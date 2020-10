Mindelegat til to Gilleleje-frivillige

Se billedserie Fra venstre formand Birgit Wullf, bestyrelsesmedlem Ester Thomsen, Lisbeth Hamborg og Per Frederiksen. Foto: Jan F. Stephan.

Gribskov - 12. oktober 2020 kl. 09:21 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Jens Bo Larsens Mindelegats årlige hædersgave blev i sidste uge uddelt i forbindelse med generalforsamlingen i Det Gamle Posthus. Hædersgaven 2020 gik til Lisbeth Hamborg og Per Frederiksen for deres frivillige arbejde og store lokale engagement i museumsregi, Gilleleje Bio, Vinterbaderklubben og på Munkeruphus. Og for værdifuld hjælp til udstillingen »Historien om Jens Bo Larsens Mindelegat" i 2019.

Lisbeth er opvokset lokalt og blev ansat på Gilleleje Bibliotek i 1986, hvor hun bl.a. arbejdede med Kulturklubben og stod for mange andre arrangementer. Hun har siddet i Søborg Menighedsråd i 12 år og fandt også her på foredrag og udflugter. Lisbeth sidder nu i Gilleleje Museums bestyrelse med samme opgaver og er frivillig i Gilleleje Bio.

Per blev ansat på Gilleleje Bibliotek i 1979 og stod for kulturelle arrangementer og kom med i bestyrelsen for Gilleleje Voksenfilmklub. Som pensionist blev han frivillig på Gribskov Arkiv og har været med til at udvælge fotografier til de meget populære lokalhistoriske billedaftener. Per tager også selv billeder og er dermed med til at bevare historien.

Han er medlem af bestyrelsen for Gilleleje Vintersvømmere og frivillig medarbejder på Munkeruphus og i Gilleleje Bio.

Hædersgaven blev overrakt forsinket og i en lille sluttet flok på grund af coronavirus.

Formand Birgit Wullf udtalte : I to fortjener om nogen årets hædersgave, der i år er sat op til 10.000 kroner. Tillykke og tak for indsatsen for Mindelegatet og for jeres frivillighed.

Siden stiftelsen af Jens Bo Larsens Mindelegat i 1973 er der uddelt hædersgaver til 7 foreninger og 37 personer, der har »ydet en uegennyttig indsats for andres ve og vel«. I år er det 45. gang, hædersgaven uddeles.