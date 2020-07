Min sommer: Sommerhuset kalder på Valentin i år

Har du et yndlingssted i Gribskov, som du kan lide at besøge om sommeren?

- Det må være Frankrig. Jeg elsker maden, sproget, klimaet - både vinter og sommer. Jeg har vel brugt et par år af mit liv i Frankrig samlet set. Jeg går lige nu til fransk for at blive bedre til at tale fransk på mine rejser med Folketinget. Det var sjovt at prøve af i Algeriet og Niger på min seneste rejse i marts lige inden lukningen af Danmark.