Min sommer: 'Ødegården oplader mine batterier'

- Jeg har to ugers sommerferie, og de skal holdes på vores ødegård i Skåne, som vi har sammen med to andre familier.

Har du et yndlingssted i Gribskov, som du kan lide at besøge om sommeren?

- Vi skulle have haft besøg af en masse venner på Ødegården, men det bliver lidt for kompliceret nu med de mange regler om rejse til og fra Sverige.

- Da jeg som barn kørte Danmark tyndt i min farmors folkevognsrugbrød. Samt at få muligheden for at opleve Grønland for 10 år siden.