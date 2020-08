- Tisvildeleje er og bliver en favorit. Jeg elsker stemningen, miljøet - og at tage en pizza med på stranden og spise den sammen med ungerne og resten af familien, siger Morten Resen.

Min sommer: Løbeture og pizza på stranden

Vi har spurgt en række folk i Gribskov om, hvordan de holder ferie. I dag Morten Resen, selvstændig og tidligere tv-vært.

02. august 2020

Hvor skal du holde sommerferie i år?

- Vi skal, som så mange andre, holde ferie i Danmark. Men det er helt ok - for jeg ELSKER Danmark om sommeren. Vi skal i sommerhus med familie og venner og en tur til Bornholm i sensommeren.

Har du et yndlingssted i Gribskov, som du kan lide at besøge om sommeren?

- Tisvildeleje er og bliver en favorit. Jeg elsker stemningen, miljøet - og at tage en pizza med på stranden og spise den sammen med ungerne og resten af familien.

Har den ændrede rejsevejledning på grund af coronapandemien lavet om på dine sommerplaner? Og på hvilken måde?

- Ja, det har den. Vi skulle egentlig ha' været til Østrig, men da det ikke kunne lade sig gøre, blev det til ferie i Danmark. Så nu krydser jeg bare fingre for, at vejrudsigten er lidt mere samarbejdsvillig end corona!

Hvornår har du sidst tilbragt en hel sommer i Danmark?

- Vi har vores egen virksomhed, Mambeno, der er en madlavnings- og indkøbs-app til børnefamilier, og der har vi tilknyttet en webshop, der bl.a. sælger skoletasker, madkasser og andet udstyr til skolestart. Så vi har ret travlt i sommerferien, hvorfor vi også tit er hjemme - og jeg altid har computeren indenfor rækkevidde og står op et par timer før resten af familien for at få klaret arbejdet, inden en feriedag begynder.

Har du en favorit-feriedestination?

- Jeg elsker USA, Italien og Bornholm. I Danmark er Bornholm mit absolutte favoritferiemål. Jeg elsker alt ved øen, maden, naturen og tempoet. Alt det bedste ved Danmark samlet på et og samme sted.

Hvilket ferieminde står stærkest i din hukommelse?

- Vi har en "reservefamilie" i Californien, som min hustru boede hos i et år, da hun gik på high school. Dem besøger vi så tit, vi kan. Jeg er vild med USA og modsat manges opfattelse, er de fleste amerikanere langt mere oprigtigt interesserede, sociale og gæstfrie, end vi er i Danmark. Vi har haft nogle fantastiske oplevelser i USA - særligt efter vi har fået børn. USA er helt generelt bare et fantastisk land at rejse i, fordi det er så forskelligt - og så er det perfekt med børn, fordi al infrastruktur bare er stort og fungerer.

Hvor vil du rejse hen, når landegrænserne er helt åbne igen?

- Jeg vil gerne til USA, så snart jeg kan - og så har svigerfar inviteret til fødselsdag i Østrig. Den dag kan vi godt!

Hvad gør du, når du skal helt ned i gear?

- Så løber jeg en tur langs Arresø med en podcast i ørerne. Det forsøger jeg at gøre, så ofte jeg kan. Efter en hel dag på hjemmekontoret har jeg brug for at få luft i hovedet. Jeg får altid nye idéer og energi, når jeg løber. Om idéerne så er gode, det er jo en helt anden snak..!

Kan du anbefale en bog til ferielæsning?

- Uh, der er mange. Phil Knight, der er stifter af Nike, har skrevet en fuldkommen fantastisk selvbiografi, "Shoe Dog", der også er en kæmpe inspiration, når man som jeg har stiftet min egen virksomhed. André Agassis "Open" er den bedste sportsbiografi, jeg har læst. Og så er jeg ret vild med Lars Keplers serie om den finske politimand Joona Linna. Særligt "Sandmanden" er Ondskabens Øjne - bare i nordisk bogudgave.