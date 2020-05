Formand for LAG Halsnæs-Gribskov, Peter Plant.

Millioner skal holde gang i landdistrikter og småøer

Gribskov - 06. maj 2020

Regeringen har besluttet at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper (LAG-grupper) i 2021.

For de to aktionsgrupper - LAG Halsnæs-Gribskov og LAG Bornholm, der begge er under Region Hovedstaden, betyder det helt konkret, at de efter årsskiftet tilsammen får 4,8 millioner kroner til nye projekter.

Med LAG-midlerne får de lokale aktionsgrupper mulighed for at give borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

- Vi har kæmpet for og er derfor meget glade for at regeringen har besluttet at give de nuværende lokale aktionsgrupper (LAGer) et ekstra år og dermed prioriterer 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper på landsplan i 2021, lyder det fra Peter Plant, formand for den lokale aktionsgruppe LAG Halsnæs-Gribskov.

- Regeringen har besluttet at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper for andet år i træk, efter en årrække med markante nedskæringer på området. Det sætter vi stor pris på.

LAG-midlerne giver os mulighed for at give borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne. Det er særlig vigtigt i disse Corona-tider, siger han i en pressemeddelelse.

Den nuværende LAG-indsats er en del af det danske Landdistriktsprogram, der officielt udløber i 2020. Der er aktuelt forhandlinger i EU om rammerne for den nye programperiode 2021-2027. Disse når dog ikke at blive færdige til start i 2021. Derfor har EU-Kommissionen besluttet, at 2021 kan være et overgangsår, hvor reglerne for den nuværende periode stadig gælder. Og det har den danske regering støttet.

- At LAG programmet fortsætter et ekstra år gør også, at vi i LAG Halsnæs-Gribskov har besluttet en ekstra ansøgningsrunde med de sidste penge for i år. Det bliver den 15. august 2020, lyder det fra Peter Plant.

Aktionsgrupperne prioriterer midlerne på baggrund af deres egen lokale udviklingsstrategi.

LAG Halsnæs-Gribskov har blandt andet i 2018 givet støtte til et projekt om køkkenfaciliteter til Gillelejes nye folkehus »Det Gamle Posthus" for byens frivillige og folkeoplysende foreninger.

Ved allerede nu at give en klar udmelding om, hvilke midler der er til projekter i overgangsåret 2021, håber erhvervsministeren, at overgangen til den kommende programperiode bliver så smidig som mulig.

- Det er meget vigtigt for mig, at de lokale aktionsgrupper får at vide hvor mange penge, der er at gøre godt med til lokale projekter til næste år. For vi må ikke bremse virkelysten ude i landdistrikterne. Vi har løbende brug for ideerne fra ildsjælene og de lokale drivkræfter. Det er de lokale aktionsgrupper, der bedst kender de konkrete behov i deres nabolag, og derfor ved de også, hvor og hvordan der skal sættes ind, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).