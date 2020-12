Kindergarten educator with small children

Send til din ven. X Artiklen: Millionbesparelse: Vil have færre ledere i daginstitutionerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionbesparelse: Vil have færre ledere i daginstitutionerne

Gribskov - 16. december 2020 kl. 16:41 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Der skal være færre ledere i Gribskovs daginstitutioner. Sådan lyder det nu fra seks ud af syv medlemmer af børneudvalget i Gribskov Kommune. Flertallet lægger nu op til, at man - for at spare 1,2 mio. kr. - ændre på ledelsesstukturen.

Besparelserne er endnu ikke vedtaget, men er i første omgang sendt i høring. Fra forvaltningens side lægger man til følgende ændringer på ledelsesgangene, så der kun bliver en leder:

1) Sammenlægning af Naturbørnehaven i Annisse og Ramløse Børnehus herunder Gribskov Specialbørnehave.

2) Sammenlægning af Tingbakkens Børnehuse og Elverhøjen

3) Sammenlægning af Børnehuset Brumbassen og Gilbjerg Børnehuse

4) Sammenlægning af Helsinge Børnehuse og Troldehøjen

5) Det sidste distrikt er uændret. Distriktet består af Sankt Helene Børnehus, SP-korpset, Klar Parat Skole, fælles ledelse for dagtilbud og FO.

Udvalget lægger også op til en ændring af ledelsesstrukturen i dagplejen. Enten ved at ledelsen af dagplejen gives til de fem dagtilbudsdistriktsledere i skoledistrikterne eller ved, at ledelsen af den samlede dagpleje varetages af én af distriktslederne.

Børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V) glæder sig over, at man ser ud til at kunne undgå at fyre pædagoger eller lukke institutioner. Hun fortæller samtidig, at selvom udvalget lægger op til ledelsen bliver slået sammen på tværs af flere institutioner, vil der stadig være daglige pædagogiske ledere på alle matrikler med mere end 10 medarbejdere.

- To af vores institutioner har haft konstituerede ledere de seneste to år, så vi kan se, at der bare er behov for at omstrukturere ledelsen på området. Vil lægger derfor op til, at hver matrikel får en daglig pædagogisk leder, hvis der er minimum 10 medarbejdere, siger hun i en pressemeddelelse.

Høringsperioden strækker sig frem til den 19. januar.

Besparelserne på 1,2 mio. kr. er del af det kommunale budget, der blev vedtaget i oktober i år.