På en række arealer og strækninger skal naturen have mere råderum, så vejkanterne bliver fremover kun slået en-to gange om året.

Million afsat: Gribskov vil være landets vildeste

Gribskov - 01. august 2021 kl. 21:11 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Gribskov har et ambitiøst mål: At vinde konkurrencen om at være landets vildeste kommune.

Derfor har politikerne sat gang i en række projekter. Et af dem er, at private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge støtte til naturpleje:

- Naturen er trængt og mangler plads. Der er arter, der forsvinder. Derfor er naturpleje en rigtig god idé. Private har ikke pligt til at pleje beskyttet natur på deres egen grund - det har kommunen derimod, siger biolog Christina Larsson, Gribskov Kommune.

Naturen skal have hjælp Naturpleje går i grove træk ud på at fjerne nogle af de højere vækster, så der bliver bedre muligheder for de lavere, som mange insekter lever af og på:

- Det er vigtigt at prioritere den lysåbne natur - de finere urter, de lavere urter og blomster, som mange af vores insekter er knyttet til. De vil bedre kunne blomstre op, hvis vi fjerner nogle af de arter, der skygger og udkonkurrerer, siger Christina Larsson.

Det er nødvendigt at give naturen en hjælpende hånd, understreger hun:

- Generelt gror naturen til. Buske og træer har tidligere i et vist omfang været holdt nede af store græssere. Vi vil jo gerne have mere lysåben natur og hjælpe de mindre næringskrævende og sårbare arter, som ikke kan komme i spil, når de høje græsser overtager og dominerer, siger Christina Larsson.

Gribskov Kommune vil øge biodiversiteten, så bier og andre insekter får bedre vilkår.

Dyrearter i klemme Flere dyrearter kommer i klemme, hvis naturen bare passer sig selv:

- Vi har søer, som gror til på grund af tagrør og pil, og til sidst forsvinder vandspejlet. Dermed kan spidssnudet frø og stor vandsalamander ikke længere yngle i vores søer. Det er nogle arter, vi særligt skal passe på.

Hun peger særligt på, at enge og overdrev med fordel kan slås med le. Hvis nogen vil lave et le-laug, kan man faktisk søge om midler til det.

Derudover barsler Danmarks Naturfredningsfredning i Gribskov med et kursus i at slå med le.

For nylig vedtog politikerne i fagudvalget 'Udvikling, land og by' i alt seks initiativer, der hver på deres måde styrker biodiversiteten i Gribskov og gør kommunen mere vild. Naturplejen er et af dem.

- Vi ved, at naturen trænger til en hjælpende hånd, og den giver vi nu med de seks tiltag. Det bliver rigtig spændende at se det vokse, og forhåbentlig inspirerer vi hinanden til at blive endnu bedre til at skabe mere biodiversitet til gavn for både, planter, dyr og mennesker, siger udvalgets formand, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), på vegne af udvalget.

Miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte i juni Heatherhill ved Rågeleje for at se projektet 'Et vingeslag for Heatherhill', der har til formål at få sjældne sommerfuglearter tilbage til det, der tidligere har været et af Danmarks bedste sommerfugleområder. Foto: Allan Nørregaard

- Et partnerskab Næstformand i udvalget Allan Nielsen (S) glæder sig over, at der er opbakning til projektet i udvalget og slår fast, at det er vigtigt, at borgerne er med:

- Jeg ser i høj grad projektet som et partnerskab, hvor kommunen med dialog understøtter borgerdrevne naturprojekter. Hvis en privat lodsejer ønsker at naturgenoprette et levende hegn eller at gøre sin have lidt vildere, kan man søge økonomisk tilskud og komme i gang. Det er godt for Gribskov Kommune, hvor vi har behov for mere vild natur - det er spændende natur, konstaterer Allan Nielsen.

Udvalgets anden næstformand Bent Hansen (V) glæder sig over, at planen også gør det muligt for foreninger og frivillige at skabe biodiversitetstiltag på offentlige arealer:

- De kan ansøge om at skabe biodiversitetstiltag på kommunens arealer i samarbejde med kommunen - for eksempel at plante blomster, planter eller bærbuske, som gavner fugle og insekter. Og vi vil meget gerne støtte dem i at komme i gang med det, så vi og naturen kan få glæde af det med det samme, siger Bent Hansen.

Vejkanter Der er også mere biodiversitet på vej i vejkanterne. Her er det tanken, at kommunen udvælger en række arealer og strækninger, hvor naturen får mere råderum, og der bliver slået en til to gange årligt.

Derudover opfordres borgere til at gøre deres haver mere vilde til gavn for eksempel fugle og insekter, og så vil kommunen give tilskud til faunastriber for landmænd og lodsejere i Gribskov Kommune, så der skabes flere levesteder for dyr og insekter.

Gribskov Kommune vil hvert år hylde et naturprojekt. Første kåring sker i efteråret 2021, hvor kommunen fremhæver et naturprojekt, som har bidraget positivt til biodiversiteten i Gribskov Kommune igennem et personligt engagement.

Der er afsat over en million kroner til tiltagene, som supplerer Gribskovs nuværende initiativer bi-venlig kommune og giftfri kommune.

Det er muligt at søge om tilskud nu til indsatser, der øger biodiversiteten i Gribskov. Der kan søges om tilskud til naturpleje, naturgenopretning og andre former for naturprojekter. Det kan eksempelvis være rydning for at skabe lysåben natur, tilskud til hegning for at sikre afgræsning, rydning omkring og oprensning af vandhuller eller anlæg af nye vandhuller til fordel for løgfrøer.

Ansøgningsfristen er 22. august 2021.

Læs mere på gribskov.dk/vild.

