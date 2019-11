Alle 80 vinterpladser har været optaget siden 2016. Foto: Karl Erik Frederiksen

Midlertidigt ja til turisme hele året

Gribskov - 28. november 2019 kl. 02:57 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Kommune tøver fortsat med at give tilladelse til vintercamping i Rågeleje, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

10 år efter at Rågeleje Camping første gang fremsatte ønsket om at blive godkendt til vintercamping, har pladsen nu fået en ny midlertidig tilladelse.

Den første midlertidige tilladelse blev givet i 2013 for en periode på to år. Den nuværende midlertidige tilladelse, der blev givet i 2017, udløber til årsskiftet. Den ny tilladelse, som Gribskov Kommune netop har givet, gælder for tre år.

Begrundelsen for, at tilladelsen ikke er permanent, er i følge administrationens redegørelse, at beplantningsbæltet rundt om pladsen ikke giver naboer og forbipasserende på Hostrupsvej og Rågemarksvej tilstrækkelig beskyttelse mod at kunne se campingpladsen udefra.

Det er desuden muligt at se nogle campingvognene fra toppen af de nærmeste bakker i Heatherhill, fremgår det af en rapport, som kommunen har betalt et konsulentfirma for at udarbejde, og som på en del af beplantningsbæltet anbefaler beplantning med stedsegrønne træer.

Campingpladsen har som kommentar til denne rapport anført, at det er bevidst, at man har udeladt at plante stedsegrønne træer på det sted, fordi naboerne ikke har ønsket, at de buske og løvtræer, som i øjeblikket står der, bliver fældet.

Den ny tilladelse gør som den forrige det muligt at udleje 80 campingenheder samt at have 40 ubeboede campingvogne stående på pladsen i vinterhalvåret.

Samtlige pladser har i følge campingpladsens ansøgning om permanent tilladelse været optaget siden 2016. Og forespørgslen fra turisterne om vintercamping er ikke blevet mindre igennem sæsonerne, fremgår det af campingpladsens ansøgning.

- Især i år kan vi mærke en stærkt forøget interesse, så det er stadigvæk en stor succes med vintercamping. Det giver både liv i lokalområdet,og øget salg til butikkerne i området, heddet det blandt andet i den ansøgning om permanent tilladelse, som lejrchefen Jan Jespersen og landsformanden i Dansk Camping Union Anne-Vibeke Isaksen i juni sendte til Gribskov kommune.

Den midlertidige tilladelse til vintercampering indebærer, at den enkelte campingenhed alene må benyttes til kortvarige ophold, weekends mv. i perioden, fremgår det af beslutningen.

Lejrchef Jan Jespersen siger til Frederiksborg Amts Avis, at han ikke ønsker at udtale sig, før kommunen har meddelt ham, hvad der er besluttet, og hvad det mere præcist er, at der skal ændres, før der kan gives en permanent tilladelse.