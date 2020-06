Se billedserie Claus Meyer, kok og gastronomisk iværksætter. Foto: Kaspar Mørk Arianto

Meyers åbner udendørs sommer-spisehus

Gribskov - 26. juni 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen

Holdet fra madvirksomheden Meyers, grundlagt af kokken Claus Meyer, er nu klar med et nyt projekt. »Verdens bedste skovtur,« kalder de konceptet, der i tre uger skal omdanne A.P. Møller-grunden ved Udsholt Strand til et udendørs spisehus, der fra morgen til aften vil servere mad og drikke på gæsternes medbragte service. Udover mad og drikke på picnictæpper, vil der også være kultur og naturoplevelser i samarbejde med netværk og lokale ildsjæle.

- Grundtanken er et midlertidigt sommerspisehus under åben himmel, hvor gæsterne selv medbringer tæpper og service, så kun maden og drikkevarerne skal føjes til oplevelsen. Ovenpå bygger vi et program af sjove, skæve kultur -og naturoplevelser i samarbejde med gode mennesker fra vores netværk og lokale ildsjæle, siger Claus Meyer.

At det lige er ved Udsholt Strand, alt dette skal foregå, er ikke tilfældigt. Claus Meyer har i ti år haft sommerhus i netop dette område - få hundrede meter fra A.P. Møller-grunden. Verdens Bedste Skovtur er derfor en gammel drøm, som nu realiseres i samarbejde med kræfter fra Apple Flower Festival og med støtte fra turistorganisationen VisitNordsjælland. Selve projektet drives af kokke og kreative hjælpere fra Meyers, der normalt er tilstede på blandt andet Roskilde Festival, Northside og Heartland - men altså nu har mulighed for at bruge kræfterne på dette projekt.

- Uanset hvor jeg befinder mig, tænker jeg altid »hvad kunne man lave med mad, som ville skabe nye fællesskaber«. Jeg elsker Rågeleje og Udsholt Strand for den fredfyldte atmosfære. Jeg føler mig hjemme her, men jeg har altid tænkt, at der burde være grobund for lidt flere aktiviteter. Nu forsøger vi så at invitere folk, vi endnu ikke kender, til at være med at skabe "verdens bedste skovtur," siger Claus Meyer, der med dette projekt viderefører Meyers gode samarbejde med Apple Flower Festival, som tidligere på året var med til at realisere Verdens Bedste Køretur - et drive in projekt i Nordhavn.

Håbet med arrangementet i Udsholt Strand er, at mange lokale kræfter vil byde ind på at arrangere natur og kulturoplevelser undervejs.

- Vi håber at kunne inspirere til, at man som lokal aktør og beboer spørger sig selv; »hvad kan jeg byde ind med?« siger Claus Meyer.

Indtil videre har blandt andet en lokal yogainstruktør, en løbeklub, en naturvejleder og en lokal grøntsagsleverandør fra Kolsbæk meldt sig på banen. Og programmet byder i skrivende stund på mulighed for at lære at bygge en drage, lave strandkrabbebisque eller pizza, få et kursus i fluefiskeri eller deltage i syngebanko, stumfilm med pianospil, morgenløb, sanketure og yoga.

- Programmet ændrer sig time for time, siger Claus Meyer.

Det er oplagt at realisere projektet denne sommer, hvor mange skal nyde livet i Danmark.

- Vi står på tærsklen til en sommer, der for manges vedkommende skal nydes inden for landets grænser, og der vi vil gerne bidrage med en oplevelse som med sin tilgang til fællesskab og samarbejde ikke rigtigt ligner noget andet. Dertil vil vi gerne løse opgaven, så vores naboer ønsker, at vi kommer igen næste år, lyder det fra Claus Meyer.

Verdens bedste skovtur åbner tirsdag den 30. juni fra klokken 18-22. Herefter er der åbent alle dage fra 8.30-22.00 og udvalgte dage til 23.00 til og med søndag d. 19. juli klokken 15.00.

Programmet opdateres løbende. Man kan læse seneste nyt, og se mulighederne for at byde ind via Meyers på Facebook og www.meyers.dk. Det udendørs spisehus vil blandt andet servere friskbagt bagværk fra brændeovn samt saft og kaffe til de morgenfriske, sandwiches til frokost og pizza, salater og sommerdesserter mm. til aftensmad.