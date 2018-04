Se billedserie 12 mexicanere er i øjeblikket på visit på Gribskov Gymnasium, hvor de oplever den danske kultur fra tætteste hold. De danske elever lærer også meget af kulturmødet. Mads Øland-Petersen (yderst t.v.) er vært for Sergio Bandala Cañal, mens Camilla Boed (yderst t.h.) har Maria José Mejía Vargasboende. Foto: Allan Nørregaard

Mexicanere har indtaget gymnasiet

Gribskov - 20. april 2018 kl. 06:03 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stor forskel på at være ung i Danmark og ung i Mexico. Det mærker gymnasieelever fra de to lande på nærmeste hold i Helsinge i disse dage, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er sjovt at være her. Danmark er meget lille i forhold til Mexico City. Her bruger de meget computere i skolen, og vi skriver kun i hånden, fortæller Maria José Mejía Vargas.

- Haha, det kan man godt se. Marias håndskrift er meget pænere end min, siger Camilla Boed, som er vært for den mexicanske pige.

12 2.g-elever fra Gribskov Gymnasium har i øjeblikket 12 mexicanere på visit. Det er første gang, gymnasiet har besøg fra den del af verden, efter man har indledt et samarbejde med Colegio Cristóbal Colón - et gymnasium i millionbyen Mexico City.

- Det er sjovt at vise dem, hvor vi kommer fra. Det er noget helt andet, end de er vant til, fortæller Camilla Boed.

I februar var hun og de 11 andre danske elever på besøg i den mexicanske hovedstad, hvor de boede hos værtsfamilier og gik i skole med deres mexicanske værter. Nu er det så samme procedure med omvendt fortegn.

Mexicanerne har nemlig indtaget gymnasiet og Helsinge, hvor de bor hos deres danske værter og går i skole, mens der også er flere udflugter undervejs - både i lokalområdet, i Helsingør og København, mens det også er blevet til en tur til Legoland. Det danske produkt er nemlig særdeles populært i Mexico.

Men ellers er det småt med lighederne, og derfor er det da også en noget anderledes kultur, der har mødt de mexicanske gæster.

- Det er vildt mærkeligt, at der bliver cyklet så meget. Det er umuligt i Mexico City. Der er meget større distancer og meget trafik, så vi bliver kørt rundt til alt, forklarer Sergio Bandala Cañal. Han bor hos Mads Øland-Petersen.

De to mexicanere udtrykker samtidig forbløffelse over, at man kan drikke vandet i de danske haner.

- Og vi tager heller ikke skoene af, når vi er derhjemme, siger Sergio Bandala Cañal.

Også de danske værter ser store forskelle på de to lande. Blandt andet hvad angår det rent menneskelige.

- Jeg synes, at danskere er mere introverte. Vi taler ikke så meget med fremmede, men da vi var i Mexico, kom folk over og krammede og gav kys på kinden, når de hilste. De er mere åbne, fortæller Mads Øland-Petersen.

Uddannelsesleder og spansklærer Trine Nybroe, som var med på rejsen til Mexico, er glad for samarbejdet.

- Vi bryster os af at være et gymnasium med et internationalt sigte, og deres skole er også meget interesseret i internationalisering. Mexico er vældig spændende også set fra et spanskfagligt synspunkt. En ting er det sproglige, men det handler mindst ligeså meget om det kulturelle. Det er jo meget forskellige typer samfund, så det er en win-win situation for alle parter, siger hun.

Der bor cirka 22 millioner i Mexico City, og i hele Mexico bor der omtrent 126 millioner. Den mexicanske delegation er i Helsinge til og med 25. april.