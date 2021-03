Jomfruhummerfiskeriet udgør en betydelig del af indtægten på Gilleleje Havn, og ifølge fiskerne vil det have store økonomiske konsekvenser, hvis de ikke kan trawle i området, hvor Hesselø Havvindmøllepark skal ligge. Foto: Allan Nørregaard

Messerschmidt kræver svar om nye fiskepladser

Gribskov - 23. marts 2021 kl. 04:54 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Hvis det viser sig, at fiskernes muligheder bliver forringet med etableringen af Hesselø Havvindmøllepark, må man finde nye fiskeområder.

Sådan lyder det fra folketingsmedlem Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis klima- og energiordfører og næstformand.

Derfor har han bedt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen svare på, hvor der kan åbnes nye fiskepladser.

- Fiskerne er hårdt pressede, og de skal ikke have flere udfordringer. Jeg har taget bekymringen med til ministeren og bedt ham om at forholde sig til, hvordan vi sikrer, at forholdene for fiskerne ikke bliver forringet, siger Morten Messerschmidt.

Ifølge Gilleleje-fiskerne skal havvindmølleparken placeres på en af de bedste pladser for jomfruhummerfiskeriet. Som udgangspunkt kan man ikke trawle over parkens kabler og 200 meter på hver side. De vil derfor lide et betydeligt økonomisk tab ifølge dem.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi tænker fiskernes behov og interesser ind i projektet om Hesselø Havvindmøllepark og andre havvindmølleprojekter.

Brødet ud af munden Klima- og energiordføreren ser det ikke som en løsning, at fiskerne får en økonomisk kompensation - hvilket de har krav på ifølge fiskeriloven.

- Det er ikke på nogen måde optimalt. Hvis man kompenserer fiskerne, tager man stadig brødet ud af munden på dem.

Og det er ikke kun et spørgsmål om økonomi og arbejdspladser.

- Vi har en levende fiskerihavn med et lokalt miljø og en kultur, som er meget værdifuld. Og det forsvinder, hvis man spiser dem af med en erstatning.

I sidste uge gjorde det politiske udvalg i Gribskov Udvikling, by og land i et høringssvar også opmærksom på, at Gilleleje-fiskerne bør kompenseres med nye fiskepladser.

- Kompensationer er jo udmærket, men man skal bare huske, at når man de facto er ved at nedlægge et erhverv, så rækker de kompensationer ikke så mange år frem, lød det fra udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov).

- Vi har en forventning om, at man stiller vores fiskerierhverv i Gribskov på samme måde i morgen som i dag.

Kabler i havbunden Erhvervsfiskerne i Gilleleje har tidligere fortalt, at de fortsat vil kunne trawle i området, hvis havvindmølleparkens kabler anlægges længere nede i havbunden. Det har Energistyrelsen dog tidligere afvist at stille som et krav til den kommende koncessionsvinder.

- Det er en bane, man må overveje, hvis regeringen ikke er med på at anvise nye fiskeområder, lyder det fra Morten Messerschmidt.

