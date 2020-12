Mere smitte: Klasser sendt hjem på stribe

Flere klasser på Gribskolen er blevet sendt hjem, efter en medarbejder er testet positiv for coronavirus. Det drejer sig om to klasser på 2. årgang, 6. årgang, en 7. klasse samt enkelte børn fra morgen FO.

Også to dagtilbud er ramt af corona. Det drejer sig om dagtilbuddet Elverhøjen, som har et tilfælde af COVID-19. Et barn er testet positiv. Børnene på den stue, som barnet går på er nære kontaker og sendes hjem til to test. Desuden sendes to andre stuer samt to børn fra vuggestuen, som har været på besøg i børnehaven, hjem til én test.