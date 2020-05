Mere plads til udendørs servering

Der bliver mere plads til udeservering for restauranter i Helsinge, Gilleleje og Tisvilde, når de må genåbne fra mandag. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Gribskov - 15. maj 2020 kl. 10:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når restauranter i Gribskov Kommune må genåbne 18. maj, får de mulighed for at udvide det område, som de serverer på udendørs i Gilleleje, Tisvilde og Helsinge. Det har udvalget Udvikling, By og Land besluttet på et ekstraordinært møde. Det handler om at give restauranterne bedre mulighed for at leve op til de øgede krav om afstand, og samtidig kunne få plads til gæsterne.

- Vi vil gerne sende et politisk signal om, at vi har stor forståelse for deres situation, og vi håber, at mange savner at komme ud at spise og vil gøre brug af dette, når restauranterne genåbner, siger formand for udvalget, Pernille Søndergaard (nytgribskov.)

Administrationen har været i kontakt med et antal af kommunens restauranter og caféer samt erhvervsforeningerne og flertallet ønsker mere plads til udeservering, for at de kan fordele deres borde på et større areal, så de kan overholde Sundhedsstyrelsens afstandskrav.

Det anbefales fra administrationen, at alle ansøgninger om plads til udeservering på vejarealer i 2020 godkendes, så længe det ikke er til »væsentlig gene for trafikafviklingen.«

Der vil stadig være en konkret vurdering fra sted til sted.

- Nogen ligger ud til et torv, andre til et fortov, men vi vil gerne se på de muligheder, der er, for at understøtte vores erhvervsliv, siger hun.

Det har også været på tale at gøre Hovedgaden i Tisvildeleje til en sivegade, som det er tilfældet under Musik i Lejet, selvom festivalen i år ikke kan afvikles på grund af coronavirus.

Men det vil kræve, at udvalget tager stilling til konkrete ansøgninger om at afspærre gaden.