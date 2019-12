Mikkel Andersen, formand for Unge og Beskæftigelse, fortæller om den styrkede indsats for at få unge i job og uddannelse.

Mere hjælp til unge uden uddannelse og job

Gribskov - 14. december 2019 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange unge i Gribskov står uden for uddannelse og beskæftigelse, og det vil kommunen nu forsøge at gøre noget ved. Fremover skal unge mellem 14 og 30 år derfor kun gå ét sted hen, når de skal i kontakt med kommunen. Ungeindsatsen samles i ét center, Center for job og unge, hvor de unge vil få én kontaktperson. I centeret vil der sidde fagfolk fra både socialområdet, skoleområdet og beskæftigelsesområdet, der kan arbejde sammen om den enkelte unge og give bedre støtte og vejledning.

- Det her skal hjælpe de unge, der har udfordringer. Dem, der har svært ved at vælge retning i livet og har brug for støtte og vejledning til at komme ind på en uddannelse eller få et job, siger Mikkel Andersen (S), formand for udvalget Beskæftigelse og unge.

- Udfordringen er, at vi på landsplan kan se, at der er for få unge i beskæftigelse og uddannelse, og det her er en måde at forsøge at løse det. En helhedsorienteret indsats på både det sociale område og beskæftigelse, siger Mikkel Andersen, som peger på, at Gribskov endda ligger lidt højt i statistikken, hvad angår unge, der står uden for arbejdsmarkedet.

Han peger på, at nogle blot har brug for en hjælpende hånd, mens andre er meget langt fra arbejdsmarkedet.

- Så i stedet for at møde en hel masse forskellige mennesker, møder de én, som måske ikke har så mange andre sager, og på den måde kan vi blive skarpere på den enkelte unges problem, siger han.

FGU i Helsinge

Mikkel Andersen nævner også, at produktionsskolen i Helsinge nu er blevet en FGU-uddannelse, forberedende grunduddannelse, der forhåbentlig kan få flere unge til at finde en retning i livet. Det er nemlig en fordel, at uddannelsen ligger placeret lokalt, da det for nogle unge kan være en udfordring at tage længere væk for at uddanne sig.

Formålet med en FGU er at udvikle og styrke faglige, personlige og sociale kompetencer hos unge under 25 år. Fælles for de unge er, at de har brug for en ny vej for at komme i erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Målet med FGU'en er netop, at de unge hurtigst muligt kan komme i ungdomsuddannelse eller job. Undervisningsformen er varieret og foregår i de tre spor AGU (almen), EGU (erhverv) og PGU (produktion).

- Håbet er, at vi kan få mange unge ind den vej. Vi starter også et pilotprojekt op om skolepraktik, da vi også gerne vil blive endnu bedre til at aktivere virksomhederne, siger Mikkel Andersen.

Unge med i plan

Byrådet godkendte tirsdag aften kommunens reviderede beskæftigelsesplan. Næstformand i Beskæftigelse og Unge Jørgen Simonsen (V) forklarer, at de unge har fået deres eget afsnit i Beskæftigelsesplanen, som er kommunens overordnede plan for beskæftigelsesindsatsen sammen med beskæftigelsesstrategien:

- Vi har givet ungeindsatsen en central placering i beskæftigelsesindsatsen det kommende år for blandt andet at sikre, at de unge får en god overgang fra grundskole til videre uddannelse eller job. Det handler om at skabe en rød tråd hele vejen rundt, siger Jørgen Simonsen.

I beskæftigelsesplanen er der også defineret et mål: Ved udgangen af 2020 er 140 uddannelseshjælpmodtagere afsluttet til arbejde, uddannelse, fleksjob eller ressourceforløb.

De øgede fokus på de unge kan også ses i de organisationsændringer, som Gribskov Kommune for nylig gennemgik. Her skiftede Center for Borgerservice og Beskæftigelse navn til Center for Job og Unge. Borgerservice ligger nu i det center, der hedder Teknik og Borgerservice.