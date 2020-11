Mere end benzin i blodet: Bilist stoppet i Gilleleje

Klokken 20.20 natten til torsdag blev en 24-årig mandlig bilist fra Græsted standset og kontrolleret på Bonderupvejen i Gilleleje.

Her fik han alkometeret til at slå ud over det tilladte, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og kørt med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.