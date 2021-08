Rasmus Bing og datteren Rosa tog sagen i egen hånd, da de blev trætte af at se på skraldet langs Hovedgaden i Tisvildeleje. Foto: Privat

Mens skraldedebatten rasede: Rasmus og Rosa tog sagen i egen hånd

Gribskov - 04. august 2021 kl. 10:38 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

I 50 år har 52-årige Rasmus Bing tilbragt sine somre i Tisvildeleje, og byens ve og vel ligger ham derfor på sinde.

Blandt andet derfor kunne de morgenfriske i byen torsdag i sidste uge observere Rasmus Bing og hans otteårige datter på Hovedgaden. Med store handsker, affaldsspand, kost og skovl.

- Jeg har cyklet op og ned gennem byen og selv set skraldet. Jeg tænkte simpelthen bare, at jeg havde lyst til at fjerne det, siger Rasmus Bing.

Klokken 7.15 trillede Rasmus og Rosa skraldespanden ud på Hovedgaden helt i toppen ved Nyvej. Et par timer senere sluttede de samme sted efter at have rundet det gamle fiskerleje helt for enden ved Strandhotellet.

- Der var plastickrus og masser af sorte sugerør. Cigaretskodder, fladmaste dåser og en del glasskår. Der var meget - men jo også tilsvarende mindre, efter vi havde været der, siger Rasmus Bing.

Men det var ikke kun skrald, Rasmus og datteren Rosa mødte på deres vej.

- Der var også masser af mennesker, der kom med positive tilkendegivelser til os. Og det var dejligt at se Rosas glæde ved det, for det var også en sejr for hende, siger Rasmus Bing.

Undervejs blev der taget et billede af Rasmus og Rosa, som blev lagt på Facebook og i gruppen "Tisvildeleje hele året". Det har i skrivende stund fået mere end 750 - positive - reaktioner, og flere end 60 kommentarer med ros og opbakning.

- Det glæder jeg mig over, for det var både en gerning af taknemmelighed for, hvad byen har givet mig gennem 50 år, men også et statement om at holde byen ren, siger Rasmus Bing.

Byen er et godt sted Med sine 50 somre i byen har Rasmus Bing fulgt udviklingen i lejet tæt.

- Og med de lange briller på kan jeg konstatere, at byen er et meget bedre sted i dag end for 20-25 år siden, hvor man aldrig vidste, hvilke steder der ville være åbne om sommeren. Nu er der dygtige mennesker, der har gjort rigtigt meget godt for byen, siger Rasmus Bing.

Efter en tur med skraldespanden op og ned ad Hovedgaden er han dog også bevidst om, at Tisvildeleje har udfordringer. Han ser dem dog slet ikke uoverkommelige.

- Med hensyn til rengøringen, så er det jo en meget praktisk ting. Nogen skal hyre nogle til at komme og rydde op. Det kan ikke være så svært, jeg har jo selv lige gjort det, siger Rasmus Bing og fortsætter:

- Udfordringer med støj og hvem der skal være målgruppen for uge 29 er bestemt et tema for politikere, erhverv og beboere.

Afslutningsvist overlades ordet til én af de mange, der på Facebook har bakket Rasmus' og Rosas initiativ op. Lena Thurnäs skriver:

"Det er længe siden det har været så stor en fornøjelse at gå på Hovedgaden, dejligt rent både på fortov og gade. Tusind tak til jer to søde mennesker."