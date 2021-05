Mener Gribskov udnytter 'hul i lovgivningen':- Det bliver en langsom kvælningsdød for de private

- Hvis ikke der er det, er der ikke tryghed ? og uden tryghed får vi sindssygt svært ved at tiltrække leverandører, siger velfærddirektør i Gribskov Kommune om kritik af deres måde at betale private plejeleverandører på. Foto: Photographee.eu - stock.adobe.co

Gribskov Kommune tvinger små private leverandører til at agere bank for sig, lyder kritikken fra Dansk Erhverv. Kommunen afviser anklager

Gribskov - 27. maj 2021

Af Jeppe helkov

ældrepleje - Man lægger en løkke om halsen på de private leverandør og udsætter dem for en langsom kvælningsdød.

Så klar er kritikken fra Dansk Erhverv, når de ser på, hvordan Gribskov Kommune behandler de private leverandører på det problemfyldte ældreområde. BM Pleje, der siden 2007 har leveret pleje i Gribskov, er medlem af Dansk Erhverv.

Kritikken fra Dansk Erhverv bunder i den måde, Gribskov Kommune aflønner de private leverandører på. Og her bliver det lidt kompliceret.

I Gribskov er den kommunale plejeenhed, Pleje Gribskov, såkaldt hovedleverandør af plejeydelser. Derudover er de private firmaer BM Pleje og Det Skønne Liv godkendt til også at levere hjemmepleje. Fordi Pleje Gribskov er hovedleverandør, bliver betalingen til de private beregnet ud fra, hvor mange penge Pleje Gribskov har brugt. Bruger de et år 1 mio. kr. for meget på at levere pleje, der svarer til det politisk fastsatte serviceniveau, skal betalingen til de private leverandører justeres, så det passer med ekstraforbruget.

Bliver bank for kommunen

Og her mener Dansk Erhverv, at Gribskov Kommune udnytter 'et hul i lovgivningen'. Selvom der i serviceloven står, at kommunerne er 'forpligtet til løbende at justere prisen', har man i Gribskov Kommune valgt kun at justere betalingen til de private leverandører én gang om året. Det har den konsekvens, at de private aktører skal agere bank for kommunen, mener markedschef hos Dansk Erhverv, Morten Jung.

- De små private leverandører bliver bank for en stor kommune. Det er helt vanvittigt. Man kan bare se på i år, som et eksempel. I april hævede man betalingen til de private med 5,25 pct. Fordi vi pressede dem, gik de med til at hæve betalingen med tilbagevirkende kraft til januar. Men ellers efterregulerer man kun priserne fremadrettet.

- Men få uger efter justeringen sagde forvaltningen, at man i den kommunale helhedspleje regner med at bruge 12-14 mio. kr. mere end budgetteret. Altså allerede dér kan man se, at det er ved at gå galt igen. Alligevel venter man til januar næste år med at justere betalingen til de private. Og de vil kun få en højere betaling fremadrettet - og ikke tilbage fra april, hvor man ellers konstaterede, at priserne skred. Det gør, at man i praksis underbetaler sine leverandører i et år. Det tenderer kommunal kreativ bogføring, siger Morten Jung.

Budgettet løber

Og netop ældreområdet i Gribskov har de seneste mange år været ramt af massive problemer. Blandt andet er budgetterne gang på gang blevet overskredet. Den historik gør også, at Morten Jung mener, at der er et helt principielt problem i Gribskov Kommunes adfærd over for de private leverandører. Han frygter, at det kan ende med, at borgerne i Gribskov Kommune ikke frit kan vælge, hvilken leverandør, de ønsker at modtage pleje fra.

- Gribskov Kommune overtræder ikke loven, men de kunne godt vælge at afregne løbende. Så betalingen til de private hver måned eller hvert kvartal modsvarer de konkrete udgifter. Her bliver det en langsom kvælningsdød for de private, fordi man ikke kan bygge en forretning op på de her vilkår. Det kan i sidste ende betyde, at man i Gribskov får svært ved at finde private leverandører. Og det kan så igen gøre, at den lovpligtige frit-valgs-ordningen på sigt bliver sat ud af kraft. Det er det, der er på spil, mener Morten Jung.

Hvad er problemet?

Men Gribskov Kommune overholder lovgivningen. Hvad mere kan de gøre?

- Jeg mener helt klart, at de bevæger sig på kanten af loven. De ved godt - og har godt vidst, at de kom og kommer til at bruge flere penge. Det har man gjort hvert eneste år. Men det er først i 11. time, man giver de private det, de reelt har ret til.

- Konsekvensen kan blive, at de private ikke har likviditet til at fungere som bank for kommunen og derfor må dreje nøglen om. Og der bliver konsekvensen for borgerne, at de ikke kan vælge et tilbud, der er bedre. Det kan man jo se på trivselsmålingerne og på tilsynsrapporterne. De private leverer en bedre pleje. Her risikerer man at fjerne konkurrencen, så folk kun kan vælge det kommunale. Og hvis man spørger borgerne, er jeg sikker på, at de gerne selv vil kunne vælge, hvor de vil få hjælp fra, siger Morten Jung, der fortæller, at Dansk Erhverv vil arbejde for, at man på Christiansiborg får lukket 'hullet i lovgivningen', som han kalder det.

Kan ikke se tallene

Hos BM Pleje kan medindehaver Martin Marburger til dels godt forstå Gribskov Kommunes fremgangsmåde.

- Jeg kan godt forstå problemstillingen i at gøre regnebrættet op løbende. Det vil være svært, fordi udgifterne kan svinge. Men hvis kommunen har haft forhøjede udgifter, skal de også justere os. Og det bør de gøre løbende i stedet for, når året er afsluttet, siger Martin Marburger, der samtidig også hæfter sig ved, at de har enormt svært ved at få indsigt i de kommunale regnskaber. Derfor ved de reelt heller ikke, hvad kommunens beregninger bygger på, lyder kritikken.

- Det vigtigste for mig er, at kommunerne bliver bedre til at synliggøre, hvorfor de når frem til de beløb, de gør. Det er det væsentligste. Vi kan se, at man sidste år næsten havde et merforbrug på 20 pct. Alligevel er betalingen til os kun steget med 5,5 pct. Det virker mærkværdigt.

I Gribskov Kommune understreger velfærdsdirektør Per Ullerichs, at man kun har interesse i, at det hele er så gennemsigtigt som muligt.

- Det er ekstraudgifter til sygeplejen, der udgør forskellen på de to tal. Og der leverer de private meget lidt. Derfor lander tallet på de 5,25 pct.

- Men vi har allerede haft et møde med en af leverandørerne og et fælles møde med alle leverandørerne, hvor de kan få indblik i tallene. Det er afgørende for os, at der er gennemsigtighed. For hvis ikke der er det, er der ikke tryghed - og uden tryghed kan vi ikke tiltrække leverandører. Så vi kan sagtens forstå, hvorfor de gerne vil kende baggrunden for tallene, siger han.

Vi gør som alle andre

Han afviser også, at det vil give mening at justere betalingen til de private oftere end en gang om året.

- Det er den praksis, der er over hele landet. Det ligger inden for lovgivningen. Jeg har ikke hørt kolleger sige, at leverandører i deres kommuner har brokket sig over det. Men det ændrer ikke på, at vi har brug for gennemsigtighed og tæt dialog, siger Per Ullerichs.

Lars Kallehauge, chefkonsulent i Gribskov Kommune, er enig.

- I 2020 startede vi en nye organisation op, der som forventeligt, ikke lige så effektive som de private leverandører i den indledende fase. Efterfølgende har det vist sig, at vi nok været lidt naive, og langt hen i forløbet har troet, at vi allerede i 2020 kunne tilpasse den kommunale hjemmeplejes omkostninger til det prisniveau som gjaldt for både den kommunale hjemmepleje, BM Pleje og Det Skønne Liv.

- Da regnskabet for 2020 skulle gøres op viste det sig, at vi var dyrere, end vi havde regnet med. Det førte til at vi måtte hæve priserne. Opstarten har været dyr for os og har resulteret i højere priser for de private leverandører i 2021. Priserne ligger nu på et niveau, som vi forventer at kunne levere til fremadrettet. Det giver derfor ikke mening at regulere priserne kvartalsvist - det ene kvartal er vi måske lidt billigere og skal sænke priserne, det næste lidt dyrere og skal hæve priserne igen. Derfor vil det give bedste mening, at vi samler op, når regnskabet for 2021 er gjort og så regulerer priserne igen på det tidspunkt, hvis der er behov for det, siger han.

I byrådet mener de Konservatives spidskandidat Trine Egetved, at der skal bedre styr på økonomihåndteringen i kommunen.

- Vi er meget optaget af, at alle har rimelige arbejdsforhold. Det gælder også vores private leverandører. Derfor skal økonomistyringen være bedre, så også de private leverandører ved, hvad de har at drive hjemmepleje for og ikke agerer kassekredit for kommunen. Jeg mener, at der er et stort forbedringspotentiale, siger hun.