Politiet fandt dog ikke nogen, der kunne knyttes til et eventuelt gaderæs, da de dukkede op. Arkivfoto

Melding om gaderæs

Onsdag klokken 23.23 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at der blev kørt ræs på Bonderupvejen i Gilleleje.

Det skulle angiveligt være i retning mod rundkørslen, at bilerne kørte, for dernæst at ræse den anden vej tilbage.