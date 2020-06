Se billedserie Det var denne fisk, der blev fanget ved molen i Gilleleje. Det er en såkaldt lille fjæsing, der er mere giftig end den almindelige fjæsing. Foto: Markus Rubin

Meget giftig fisk fanget ved Gilleleje

Et par lystfiskere fik en sjælden fangst på krogen, og det er en, som man helst ikke skal blive stukket af.

Gribskov - 16. juni 2020

Der bliver hevet mange forskellige slags fisk op ved molen i Gilleleje Havn. Men forleden kom der en ny slags fisk, som man skal passe lidt på med at håndtere.

- Den er rigtig giftig, men det er ikke en, man dør af. Vi har ikke de store erfaringer med den herhjemme, men et stik fra den giver forskellige reaktioner, siger biolog og fiskeekspert ved Statens Naturhistoriske Museum Henrik Carl og fortsætter:

- Det bedste råd, vi kan give, er at holde det sted, der er blevet stukket, i varmt vand i en halv times tid. Det skal være så varmt vand, man kan holde ud.

Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Universitet kender mest til den fjæsing, der har været her i mange år.

- Vi har mest erfaring med almindelige fjæsinger, og de kan også være slemme nok. Jeg talte med en, der blev stukket i begge hænder i august, og i november var der stadig stivhed i hænderne efter stikkene, siger Henrik Carl, der dog maner til besindighed og bestemt ikke vil skabe frygt hos de mange, der vil bade ved nordkysten i år:

Ikke i stort tal - Badegæster skal ikke være bange. Vi har ikke noget indtryk af, at de skulle være her i stort tal. Vi har nærmest aldrig set dem i de indre danske farvande. Det er kun i de sidste 10 år, der har været spredte fangster.

Det er ikke en fisk, der er set meget til i Danmark.

- Den lille fjæsing har været ret sjælden tidligere, og det kan være klimaændringer, at der kommer flere fangster af den, for det er en art, der normalt opholder sig under sydligere himmelstrøg.

- Måske spiller det ind, at torskebestanden flere steder er på vej tilbage, for når bestanden af rovfisk har det skidt, så vil de mindre fisk, som fjæsingerne er, få lettere ved at etablere sig, siger biologen, der indsamler viden om fiskearter i Danmark, og han vil gerne have indberetninger, hvis folk ser den lille fjæsing.

Mulighed for dansk rekord - Vi vil rigtig gerne høre om observationer og fangster af den lille fjæsing, for at se om den er ved at sprede sig, siger Henrik Carl, der giver følgende karakteristik af fisken:

- Den er kortere og højere i kroppen end en almindelig fjæsing. Den har en mere lodret mund, og farverne er lidt anderledes. Derudover har den en gul hale med en sort spids, som er meget karakteristisk.

Hvis du som lystfisker får en på krogen, så har man med stor sandsynlighed med en dansk rekord at gøre.

- Der er ingen gældende dansk rekord. Der er registreret flere fangster, men ingen har målt den ordentligt endnu, siger Henrik Carl.

Arten er på den såkaldte mikroliste, så alt man skal gøre er at lægge fangsten på et målebånd og tage et billede, og så skal man have et par vidner. Så vil man derefter være indehaver af en dansk rekord.