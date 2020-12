Landhandlen på Rabarbergården står over for en udvidelse til en regulær købmandsforretning - drevet af grøn energi. En del af finansieringen til den vedvarende energi kommer fra crowdfunding. Foto: Allan Nørregaard

Medvind til grøn købmand: - Vi kan ikke få armene ned

Gribskov - 29. december 2020 kl. 04:12 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Det er gået over al forventning. Vi kan næsten ikke få armene ned.

Det er en meget begejstret Louise Køster fra Rabarbergården i Holløse, som kan konstatere, at der er rigtig god opbakning til gårdens nyeste projekt: En lokal dagligvarebutik med masser af varer, der alle har fokus på bæredygtighed og klima. Butikken skal hedde Din Grønne Købmand, og udover, at varerne i butikken er skabt bæredygtigt, har Louise Køster og hendes mand Thomas, som sammen driver gården, også ønsket, at selve butikken skal være drevet udelukkende på bæredygtig energi. Derfor skal der installeres solceller og jordvarme. Og solpanelerne er nu blevet finansieret via crowdfunding - mere præcist et projekt med titlen Klimafunding, der er sat i verden af Coop og den grønne tænketank Concito.

I mål før tid Faktisk har der været så mange, der ønskede at støtte projektet, at målet om 125.000 kroner er nået længe før deadline - og der er sågar crowdfundet mere end 125.000 kroner på nuværende tidspunkt.

- Vi er nu nået op på 132 procent. Så vi har valgt at køre crowdfunding videre til den 31. december, for hvis vi når 175.000 kroner, kan vi også få etableret et grønt tag med lokale vandcyklusser. Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger, og folk føler sig engagerede i vores projekt. For det første fordi, der kommer en lokal landhandel, som er bæredygtig og klimavenlig, og for det andet siger folk, at det kan være svært at handle på klimadagsordenen. At gøre noget selv. Og ved at støtte vores projekt, så gør de noget. Og så får de noget, for det, de giver - det kan enten være et gavekort, en spiseoplevelse eller andet. Så finansieringen foregår på den måde, at folk køber en oplevelse på forskud, hvilket gør, at man kan se idéen i det - og derved hjælper de os med at rejse likviditet, siger Louise Køster.

Hun fortæller, at der for eksempel er én, der har købt ti gavekort, selvom restauranterne næppe åbner lige foreløbig.

- Men når de så kan komme herud og spise igen, kan se jo se, at solpanelerne er oppe, siger hun.

Flere grønne løsninger Der er også andre virksomheder, der har kontaktet Rabarbergården for at spørge til projektet.

- Og det er hele meningen med projektet, at denne købmand blot skal være den første. Så vi er med i en sammenslutning for videndeling, hvor man prøver at matche forskellige mennesker og virksomheder, som så i fællesskab kan finde grønne løsninger. Både store og små virksomheder er med, og vi er valgt ud som en case, som kan inspirere andre virksomheder, siger Louise Køster.

Åbner i 2021 Rabarbergården arbejder nu videre med at realisere omlægningen til grøn energi og forventer at åbne Din Grønne Købmand i løbet af foråret 2021. Indtil da vil de køre videre med den lille butik, gården har i dag.

Klimafunding udspringer af, at cirka 20 procent af danskernes CO2-udledning stammer fra den mad, vi spiser. Det er for meget, mener Coop. Coop Klimafunding bevirker, at forbrugeren selv kan være med til at realisere og finanserne en mere klimavenlig produktion af fødevarer.

Og produktionen er det helt rigtige sted at starte, hvis Danmark skal nå sit mål om reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, lyder det fra Coop. Detailkædens tal viser nemlig, at hele 95 procent af udledningen sker, før varerne rammer butikshylderne.

- Hver gang du putter en vare i kurven i supermarkedet, træffer du et valg, og rigtig mange forbrugere vil gerne træffe det mest klimavenlige valg. Problemet er bare, at vi ikke kun skal ændre måden, vi spiser på, men også måden, maden bliver produceret på, hvis vi skal lykkes med at reducere CO2-udledningen, siger Nicolai Jæpelt, chef for Coop Crowdfunding, som står bag initiativet.