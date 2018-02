Se billedserie Annelise Lemche (til venstre) og Jette Brinch - er overbevist om, at det skal lykkes at få omdannet posthuset til nyt borgerhus. Foto: Karl Erik Frederiksen

Medlemmer flygter, mens de venter på nyt hus

Gribskov - 06. februar 2018 kl. 10:03 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere foreninger, der holdt til i Det Gamle Rådhus i Gilleleje, mister medlemmer, mens de venter på at få et nyt mødested, konstaterer formanden Jette Brinch og kassereren Annelise Lemche fra Foreningen Det Gamle Posthus i Gilleleje.

Bestyrelsen for Foreningen Det Gamle Posthus er nu trukket i arbejdstøjet for at realisere ønsket om at få foden under eget bord, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Initiativtagerne til foreningen jublede, da Gribskov Byråd sidste år besluttede, at de foreninger, oplysningsforbund og grupper, som tidligere holdt deres arrangementer i kulturhusene Det Gamle Rådhus og Pyramiden i Vesterbrogade, i stedet kan få hjemsted i det tidligere posthus på Gilleleje Stationsvej - lige over for Kulturhavn Gilleleje. I dag må de samme mennesker sande, at der er et stykke vej endnu, inden planen kan føres ud i livet.

- Der går et stykke tid endnu, inden vi kan begynde at benytte den. Den skal først renoveres og bygges om til formålet, og det skal vi selv skaffe finansiering til. Kommunen har dog givet tilsagn om at stå for den udvendige vedligeholdelse samt driftsudgifterne, når vi først er komet i gang, siger formanden Jette Brinch og kasseren Annelise Lemche.

Foreningen har nedsat en gruppe på otte medlemmer, som undersøger mulighederne for at søge økonomisk støtte i fonde og hos andre sponsorer. Målet er at nå 1,8 million kroner.

- Vi søger store og små beløb, og v i søger støtte til små konkrete dele af det samlede projekt. Måske kan vi klare det i etaper, men vi skal bruge knap en million alene til den mest nødvendige renovering, inden vi begynder at tage det i brug, fordi mange af vinduerne skal skiftes ud, og fordi vi skal have professionelle håndværksfirmaer til at ordne alt vedrørende elektricitet og vand. Det eneste vi selv måske kan påtage os er at male o.l., siger Jette Brinch til Frederiksborg Amts Avis

De foreninger, som holdt til i Det Gamle Rådhus og Pyramiden, er ikke blevet hjemløse. Kommunen har midlertidigt betalt husleje for dem i blandt andet Gilleleje Hallen.

- Men udflytningen og genhusningen har desværre medført, at mange medlemmer er holdt op med at komme i klubberne, siger Annelise Lemche, som selv er medlem af sangkoret Gilleleje Koret, som tidligere havde deres øveaftener i Det gamle Rådhus. Nu øver de på henholdsvis plejecenter Bakkebo og på Gilbjergskolen.

- Tidligere var vi 35 medlemmer. Nu er vi kun 24, siger hun.

Blandt de andre, der har mærket medlemstilbagegang, er Aktivitetsklubben. Den er gået fra 74 til 42 medlemmer, og Caé Klassisk har helt indstillet driften - men dens bestyrelse ønsker at genstarte den i det gamle posthus som en lille klub, hvor man kan høre jazz og viser, siger Jette Brinch.

Mindst 10 foreninger står på listen over dem, der gerne vil bruge det gamle posthus fast, når det engang åbner. Det drejer sig om Kirkegaardskredsen, Gilleleje Koret, Café Klassisk, Kattegatkunstnerne, Alternaturligvis, Holistisk Livsstilsforening, Hi Fi Klubben, Aktivitetslubben samt oplysningsforbundene FOF og LOF.

Foreningen Det gamle Posthus blev stiftet i august sidste år, da det stod klart, at Pyramiden og Det Gamle Rådhus skal omdannes til hotel og ferielejligheder. Medlemstallet ligger i øjeblikket på 210.

- Mens vi venter på svar fra de mulige sponsporer vil vi arbejde for at gøre stedet mere kendt. Gillelejes borgere skal vide, at de engang vil få et nyt mødested centralt i byen. Derfor vil vi i foråret holde et åbent hus, hvor alle kan komme og se huset og samtidig høre mere om, hvor langt vi er kommet, siger Jette Brinch og Annelise Lemche til Frederiksboirg Amts Avis, hvor der kan læses mere om projektet.