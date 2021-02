En ansat i Pleje Gribskov var for 14 dage siden involveret i en arbejdsulykke. Nu har Gribskov Kommune fået to påbud af arbejdstilsynet efter ulykken.

Send til din ven. X Artiklen: Medarbejder fik loftlift i hovedet: Kommune havde misset lovpligtigt eftersyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medarbejder fik loftlift i hovedet: Kommune havde misset lovpligtigt eftersyn

Gribskov - 22. februar 2021 kl. 07:20 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

I sidste uge var en medarbejder på plejehjemmet Helsingegården ude for en arbejdsulykke, da hun fik en motor og en såkaldt travers fra en loftlift i hovedet. Hun blev efterfølgende indlagt på hospitalet, ligesom både politi og arbejdstilsynet rykkede ud.

Ugeposten har nu fået aktindsigt i dokumenter, arbejdstilsynet har udarbejdet efter sit besøg, og de viser, at Gribskov Kommune har fået to påbud. Blandt andet et strakspåbud.

Af aktindsigten fremgår årsagen til ulykken som en manglende stopklods på liften, der havde til formål at sørge for, at motoren og travers ikke kunne ryge af skinnerne.

Men den manglende stopklod blev ikke opdaget. Og det viser sig nu, at der ikke er blevet lavet et eftersyn på liften siden 2019. Det på trods af, at det ellers er lovpligtigt at udføre eftersyn hvert år.

- Det er forfærdelig ulykkeligt, og vi er heldige, der ikke skete mere. Det kunne være gået helt galt. Derfor tager vi det rigtig alvorligt. Det må bare ikke ske, siger Per Ullerichs, velfærdsdirektør i Gribskov Kommune.

Blev indlagt Han fortæller også, at medarbejderen, der var involveret i arbejdsulykken, er blevet udskrevet.

- Hun var indlagt og blev hurtig udskrevet igen. Det var grimt, men det er ikke noget alvorligt, siger han.

Firmaet, der skulle have foretaget eftersynet, har over for arbejdstilsynet forklaret, at de 'grundet corona-hjemsendelser af egne ansatte samt travlhed' ikke havde efterset liften. Eftersynet skulle være foretaget i maj 2020. Det var man ikke opmærksom på i Gribskov Kommune.

Fakta: Det siger påbuddene Virksomheden påbydes at sikre, at anvendelsen af loftlift på adressen (adresse fjernet) skal ske på en sikkerhedsmæssig- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det skal herunder sikres, at sikkerhedsanordning i form af skinnestop på skinnerne anvendes efter hensigten. I skal efterkomme påbuddet straks.

Virksomheden påbydes at sikre lovpligtigt eftersyn af loftlift som anvendes af virksomhedens ansatte til personflytning på adressen (adresse fjernet). I skal efterkomme påbuddet senest 15. marts 2021. - Det er en kommunikationsbrist. I vores serviceaftale står, at der skal føres et årligt lovpligtigt eftersyn. Det underrettede leverandøren os ikke om, at de ikke var klar til at gennemføre inden for fristen. Og det var vi ikke opmærksomme på. For det er en udeblivelse. Normal praksis er, at leverandøren ringer til os en uge før. Men det fritager ikke os fra ansvaret. Vi skal sikre os, at leverandøren lever op til de ting, der står i kontrakten, siger Per Ullerichs.

Hvor meget af ansvaret bærer leverandøren for, at de ikke har fortalt jer, at de ikke er kommet ud?

- Det har vi ikke undersøgt nærmere og har heller ikke nogen intention om. Vi har haft den her leverandør siden 2014, og samarbejdet har hidtil været upåklageligt.

Har ikke fundet andre fejl Som en konsekvens af arbejdsulykken vil Gribskov Kommune nu 'lade eftersyn af loftslifte indgå i årshjul, således at der bliver fulgt systematisk op på, hvornår eftersyn af loftslifte er udført'.

Hvorfor har I ikke haft det før?

- Det korte svar er, at det har fungeret hidtil, siger Per Ullerichs og fortæller, at man i alt har omkring 100 loftslifte på Helsingegården, og at der er ikke er fundet fejl på andre.

- Men nu løber vi alle kontrakter igennem og får skrevet ind i vores kalender, at vi skal huske at følge op på leverandørerne, siger han.