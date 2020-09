Medarbejder corona-smittet: Tre daginstitutioner skal testes

- Vores fokus er på hurtigst muligt at få hverdagen til at køre igen for vores børn og forældre. Som det ser ud nu, er det kun Esbønderup Børnehus, hvor alle skal testes, der derfor er lukket i dag fredag. Vores medarbejdere er i gang med at blive testet i dag, og vi har opfordret alle berørte forældre til at bestille tid til test af deres børn hurtigst muligt. Vi håber at være i gang igen med fuld bemanding mandag. Men det afhænger af testresultaterne", udtaler chef for Center for dagtilbyd og skoler i Gribskov Kommune, Claus Herbert.

- Vi holder et skarpt blik på tallene i øjeblikket, men som det ser ud nu, er vi fortrøstningsfulde. Vi har et godt testregime, som vi sætter i gang straks, vi registrerer smittede. Det er ikke overraskende, at der også her hos os opstår risiko for disse mini-udbrud. Det er desværre en del af vores nye hverdag med corona. Det er en stor belastning for forældrene, som er meget afhængige af ventetider på tests og svar. Det er vi bevidste om. Men vores opgave er at følge alle retningslinjer og sikre, at eventuel smittespredning stoppes straks", siger velfærdsdirektør i Gribskov Kommune, Per Ullerichs, i pressemeddelelsen.