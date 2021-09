Medalje til lærer på Gribskolen

På mandag får skolelærer Hans Emil Sølyst Hjerl fra Gribskolen i Græsted H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab i grundskolen.

Gribskov - 26. september 2021

hæder Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 27. september 2021 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab i grundskolen til lærer Hans Emil Sølyst Hjerl fra Gribskolen i Græsted.

Med medaljen følger et rejselegat på 25.000 kr samt et legat til medaljemodtagerens skole på 25.000 kr. til brug for et naturfagligt projekt. Begge legater er sponsoreret af firmaet Haldor Topsøe.

Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø og begynder kl. 19.00 med et foredrag af professor Lone Simonsen, RUC, og professor Kim Sneppen, Niels Bohr Instituttet, om "The Phenomenon of Superspreading and its role as an Achilles Heel for Coronavirus" . Kl. ca 20.15 finder selve uddelingen sted.

Om medaljemodtageren siger formanden for bedømmelsesudvalget, Erland Andersen fra Danmarks Fysik- og Kemilærerforening:

" Modtager af H.C. Ørsted medaljen i bronze til en naturfagslærer i grundskolen i 2021 er lærer Hans Emil Sølyst Hjerl fra Gribskolen, som skolen har indstillet for hans gennemgribende udvikling af hele naturfagsområdet fra indskoling til udskoling både fagligt og kulturelt.

Mottoet for Emils undervisning er "Undervisningen skal være en oplevelse, hvor elevens egen undren driver læringen!"

Emil skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge ved at koble eksperimenter og undersøgelser til fagbegreber og teori. På Gribskolen har Emil udviklet naturfagslokalerne og fået etableret et Roboscience lokale, hvor eleverne kan arbejde med programmering af Lego-mindstorms - og uge 39 er nu hvert år, på Emils initiativ, blevet en naturfagsprojektuge for skolens elever.

Hans undervisning tilgodeser både de svage elever og skaber interesse hos denne elevgruppe samtidig med, at de dygtigste elever bliver udfordret ved refleksive spørgsmål.

Elevernes engagement giver sig bl.a. udslag i at de tilmelder sig konkurrencer som DM i biologi, Nordisk Matematikkonkurrence og Unge Forskere, ligesom flere elever bagefter vælger en uddannelse med naturvidenskabeligt indhold.

Elevernes kompetencer fremmes også ved udvikling af autentiske undervisningsforløb som også deles med kolleger både fra skolen og andre lærere i kommunen Emils egne undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i nærområdet som bliver brugt flittigt til ekskursioner. Hans store personlige engagement som formidler, kollega og vejleder gør Hans Emil Sølyst Hjerl til en oplagt modtager af H C Ørsted medaljen."