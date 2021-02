McDonald's har fremskredne planer om at åbne en restaurant i Helsinge. Foto: Allan Nørregaard

McDonald's vil åbne i Gribskov: Her skal den ligge

Elskere af Big Mac og Chili Cheese Tops kan godt glæde sig: McDonald's har planer om at åbne en restaurant i Helsinge.

En vigtig forudsætning er dog ikke på plads: McDonald's betinger sig, at der bliver opsat et stort reklameskilt på hjørnet af Kildevej og Skovgårdsvej, som kan trække kunder til restauranten og de øvrige butikker i butikscentret.

Det fremgår af en ansøgning til det politiske udvalg Udvikling, By og Land, at skiltet - en såkaldt pylon - skal være 12 meter høj og 3 meter bred. Udvalget skal på et møde i næste uge tage stilling til ansøgningen.