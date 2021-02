McDonald's i Helsinge rykker et skridt nærmere

Se billedserie McDonald?s ventes at være klar til åbning før jul i Helsinge. Foto: Stig Alenäs

Gribskov - 12. februar 2021 kl. 04:13 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Vejen er nu banet for, at McDonald's kan åbne en restaurant i Helsinge.

Det står klart, efter at et stort flertal i det politiske udvalg 'Udvikling, by og land' har sagt ja til, at der bliver opsat et stort reklameskilt - en såkaldt pylon - ved Kildevej, så bilister kan få øje på, at her er der burgere og milkshakes lige om hjørnet.

Kun et enkelt medlem af udvalget Michael Hemming Nielsen (Enhedslisten) stemte imod ansøgningen fra butikscentret MidtNord i Tofte om at få lov til at opsætte pylonen ved Kildevej. Han mener, at pylonen vil skæmme ud til Kildevej:

- Jeg har ikke noget imod, at McDonald's åbner en restaurant i Helsinge. Men jeg har noget imod, at vi tillader et kæmpestort skilt ud til Kildevej. Det er en smuk, grøn gennemfartsvej fra Hillerød og hele vejen til Tisvilde med grønne områder og små landsbysamfund. Det ville skæmme utroligt meget, siger Michael Hemming Nielsen.

Derudover mener han, at de visualiseringer, som politikerne fik tilsendt, er misvisende.

Misvisende illustration - Illustrationerne er stærkt misvisende, fordi det skilt, der bliver vist, i bedste fald kun er en fjerdedel i størrelse af, hvordan det i virkeligheden vil blive. Og det er ikke første gang, vi har oplevet det, siger Michael Hemming Nielsen.

På den baggrund har han bedt om, at det samlede byråd tager stilling til ansøgningen.

Alle øvrige medlemmer af udvalget stemte for ansøgningen. Formanden for udvalget, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), har tidligere begrundet sin støtte således:

- Jeg synes, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at understøtte detailhandlen i Gribskov. Det har coronaen jo også understreget behovet for. Og i det område er der nogle butikker, der skal have noget opmærksomhed, så kunderne kan finde dem. Så vi er positive i Nyt Gribskov, sagde Pernille Søndergaard.

Så stort bliver pylonen ifølge ansøgningsmaterialet. Ifølge Michael Hemming Nielsen (EL) bliver pylonen snarere så stor set fra Kildevej.

»Det vil skabe vækst« McDonald's-restauranten skal ligge på hjørnet af Skovgårdsvej og Bomose Allé. Grunden er en del af butikscentret MidtNord, og her er medejer Jesper Steen Lorentzen tilfreds med politikernes beslutning:

- Det er rigtigt set af udvalget. Det vil skabe vækst i Helsinge, så det er en rigtig god beslutning, siger Jesper Steen Lorentzen.

Enhedslistens Michael Hemming Nielsen mener, at jeres bilagsmateriale er misvisende, og at pylonen i virkeligheden vil være større, end illustrationen viser?

- Det kan jeg afvise. Det er bestemt ikke misvisende, siger Jesper Steen Lorentzen.

Pylonen, som ifølge ansøgningen bliver 12 meter høj, 3 meter bred og baggrundsbelyst, har været et krav fra McDonald's side for at kunne tiltrække de impulskunder, der kører på Kildevej.

Butikscentret MidtNord ejer den hjørnegrund i Tofte, hvor McDonald's ønsker at ligge. I øjeblikket ligger der en bilvask på hjørnet, men butikscentret har ret til at flytte bilvasken til en anden placering.

Det ventes, at burger-restauranten kan være klar til at servere Bic Mac og McFlurry og alle de andre klassikere før jul.