Maxine skal date på tv: Vil nedbryde fordomme

Gribskov - 16. august 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det startede egentlig som en joke i vennegruppen, da Maxine Renée Sørensen gik på landbrugsskole. At man da også kunne melde sig til dating-programmet på TV2, Landmand søger kærlighed - som kvindelig landmand. Det fortæller den 26-årige landmand, der bor og arbejder på en ejendom tæt på Tisvilde - og som i anledning af en forestående ny sæson af programmet nu har inviteret avisen indenfor for at fortælle om sin medvirken.

- Vi lavede sjov med det, men jeg var ikke selv single på det tidspunkt. Alligevel opfordrede vi programmet til at få kvindelige landmænd med, fortæller Maxine Sørensen.

Siden rejste hun til Australien for at arbejde, men kom hjem før tid på grund af coronapandemien. Da hun havde været hjemme i et par måneder blev hun ringet op af TV2.

- De ville høre, om jeg havde to venner, der hed sådan og sådan, for de havde meldt mig til programmet. Så sagde jeg nej, det er de ikke længere, siger Maxine Sørensen med et grin.

- Men så tænkte jeg over det. For jeg var single og havde ikke lige fundet en fyr. Jeg havde prøvet at være på Tinder, men det var ikke lige noget for mig. Så jeg tænkte, det her ville være en god mulighed, fortæller Maxine Renée Sørensen, der altså endte med at takke ja til tilbuddet.

Fordele og ulemper I programmet skal hun på date foran kameraer med en række bejlere i håb om at finde kærligheden.

- Jeg vendte selvfølgelig fordele og ulemper. For jeg kan godt lide at være privat og koble af, når jeg har fri, men min familie bakkede op og også mine venner, selvom der nok altid vil være en gruppe, der tænker sit. Men hvad er det værste, der kan ske? At jeg ikke finder en kæreste, siger Maxine, der også tænkte over fordelene ved at vise, at der også er mange kvinder i landbrug - og at hun og mange andre ikke lever op til de fordomme, som hun selv har hørt om.

- Jeg vil gerne vise, at vi kvinder også er her, og at der faktisk er ved at være ligelig fordeling af mænd og kvinder på landbrugsskolerne. Og så er der nogle fordomme om, hvordan man ser ud, når man som kvinde er i et praktisk fag. At man for eksempel ikke går op i sig selv og sit udseende. Men det gør jeg. Så stor cadeau til TV2 for at tage kvinder med og nu også homoseksuelle, siger Maxine Renée Sørensen med henvisning til en anden af programmets deltagere.

Maxine er næstformand i Nordsjælland LandboUngdom og har store ambitioner for sin karriere.

- Jeg har et mål om, at jeg har min egen landbrugsejendom, inden jeg er fyldt 30, fortæller hun og nævner, at det ligger i kortene, at hun skal overtage sin fars ejendom i Skibby, hvor en del af optagelserne til programmet har fundet sted.

- Jeg har arbejdet med malkekvæg, siden jeg var 14 og har sideløbende været med i marken - og har så også været Australien for at arbejde i to år. Jeg var blevet der i tre år, hvis det ikke havde været for corona, fortæller hun.

Ingen facade Hun pointerer, at hun er seriøs omkring sin deltagelse i programmet, og at det har stor betydning for hende, at man kan genkende hende på tv, som hun er.

- Jeg har ikke sat en facade op, og jeg har ikke holdt noget tilbage. Så hvis man ser i programmet, at jeg er ked af det, så er jeg ked af det, og er jeg glad, så er jeg glad. Det er et program med følelser, og vi ved jo allesammen, at man både har gode og dårlige dage - og at kærlighed er et følsomt emne. Udadtil er jeg en glad og åben person, men det er da svært, at der kommer 15 personer ind i huset, og man skal forholde sig til alle de her mennesker. For man kan ikke bare trække sig - der sidder jo også nogle fyre, som er en del af det. Men der skal være plads til at være frustreret, og tv-holdet har været gode til at sætte sig ind i, hvem man er som person og for eksempel sige, at nu sætter vi os lige her og får en Pepsi Max, fortæller hun grinende og afslører en afhængighed af netop denne drik.

Og for hende har det været mere trygt at møde fyre i »Landmand søger kærlighed«, hvor man får sat ansigt på, frem for Tinder, hvor hun har oplevet at få krænkende beskeder.

- I det her program finder man hurtigt ud af, hvad folk vil og hvem de er, siger hun.

Og det har da heller ikke været de rullende kameraer og dates, hun har været mest bekymret for op til sin medvirken i tv-programmet.

- Jeg har været mest nervøs for de sociale medier. Jeg får rigtig mange søde beskeder - og kærlighedserklæringer - efter det er blevet offentligt, at jeg skal være med i programmet. Men selvom der kommer 100 søde beskeder og en én nedladende, så er det den dårlige, man husker på. Det har overrasket mig, hvor hård folks tone er, siger hun.

For at kunne håndtere det, har hun blokeret dem, der skriver grimme ting til hende, ligesom hun undlader at læse kommentarerne.

Vil man vide, hvordan det går med at finde kærligheden for Maxine, må man følge med på TV2 klokken 20.00 de næste mange tirsdage - første gang i morgen aften.