Se billedserie Foto: THOK

Send til din ven. X Artiklen: Masser af medaljer til orienteringsklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Masser af medaljer til orienteringsklub

Gribskov - 28. maj 2018 kl. 13:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

tisvilde: Især de unge piger og de garvede løbere imponerede ved weekendens Danmarksmesterskaber i byorienteringsløb, der blev afholdt i Hillerød bymidte.

Hele 13 medaljer blev det til for Tisvilde Hegn Orienteringsklub, da der lørdag blev dystet i sprint, orienteringssportens korteste disciplin, hvor det gælder om i lyntempo at finde poster i baggårde, bag hække eller under halvtage.

Hele foråret har Tisvilde Hegn Orienteringsklubs unge piger imponeret med toppræstationer, og igen løb de op til deres bedste. I eliteklassen for kvinder på højst 20 år vandt Ida Øbro guld og Agnes Nørgaard Kracht sølv. I den prestigefyldte klasse for kvinder over 21 år løb Amanda Falck Weber med sølvet. Kun 16 minutter og otte sekunder var hun om at tilbagelægge sin rute på 3,65 kilometer og finde de 25 poster.

Men også de garvede løbere fandt hurtigt vej i Hillerøds smalle gyder. Det blev til guld til Thomas Greve Jensen, Keld Johnsen og Poul Erik Birk Jacobsen, sølv til Inger Kirkegaard og Aase Neregaard og bronze til Christina H. Sørensen, Tim Falck Weber og Leif E. Larsen.

Søndag var der stafet, hvor to damer og to herrer skulle løbe efter tur og forsøge at opnå den bedste tid sammenlagt. Her blev det til guld for to hold fra Tisvilde Hegn Orienteringsklub.

I klassen for damer og herrer løb Ida Øbro, Amanda Falck Weber, Emil Øbro og Rune Olsen sig til en samlet bedste tid. Og i klassen for damer og herrer over 45 var det Lena Wraa, Christina H. Sørensen, Tim Falck Weber og Thomas Greve Jensen, der kom hurtigst igennem banerne og vandt guld.