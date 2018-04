Maria Montell vil give en oplevelse i kultursalen

- Det er en analogt spillet plade med danske, jeg har skrevet med Carsten Skov og Hannibal Gustafsson. Jeg synes, den har fået en god kant og har lidt af det samme som »Svært at være gudinde« uden direkte sammenligning. Den er finurlig og med et glimt i øjet og er lykkedes rigtig godt, fortæller Maria Montell om pladen, hun betegner som »poppet med ingredienser af bossa og mambo og lidenskab«.

- Det er emner om at være der i livet, hvor jeg er. Jeg er over halvvejs i livet, så det er meget livsbekræftende tekster, om at man skal leve i nuet og være glad for de små ting. Lykken ligger nu, siger hun.

- Jeg kan kun love, at man ikke bliver skuffet. Vi kommer til at spille sange fra den nye plade og selvfølgelig gamle hits, så man kommer ikke bare ind og hører de nye numre. Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har ikke spillet så meget i kultursale, men det taler meget til mig også. Det er som at være i stue med folk. Mere intimt. Jeg er meget stemningsfreak og kan godt lide at kommunikere med folk, så man kan forvente at få en god oplevelse, siger hun om koncerten.