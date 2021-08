Undersøgelsen af et vikarbureau forventes at være færdig i sidste kvartal af året. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mangel på plejepersonale: Nu vil kommunen undersøge dette Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mangel på plejepersonale: Nu vil kommunen undersøge dette

Gribskov - 24. august 2021 kl. 21:05 Af Anna Hjortsø og Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Nu skal det undersøges, om et vikarbureau i kommunalt regi kan være en del af løsningen på den personalemangel, som Gribskov Kommune oplever for tiden inden for hjemme- og sygeplejen.

- I første omgang arbejder vi ikke med et vikarkorps, fordi vi koncentrerer os om at få fastansatte, der kan dække driften. Så har vi sagt, at når vi har det på plads, så skal vi kigge på, om det giver mening at organisere et internt vikarkorps. Vi vil få brug for vikarer indimellem: Der er sygdom, ferier med mere, lyder det fra Birgit Roswall (V), formand for det politiske fagudvalg Ældre, social og sundhed.

Skal analyseres En mangel på plejepersonale hen over sommeren har betydet, at hjemmeplejen har været presset: Rengøring i borgernes hjem er blevet udsat, og træning er også blevet påvirket. Vikarbureauerne har i år ikke kunnet levere nok ferieafløsere, fordi plejere har valgt at arbejde på Covid 19-vaccinationscentre og tage podeopgaver i stedet.

Kommunens administration går til september i gang med at undersøge andre kommuners erfaringer med og modeller for organisering af et internt vikarbureau.

- Der er mange muligheder for, hvordan man kan organisere det: Om det kun skal være Helhedsplejen - altså hjemme- og sygepleje - eller skal vi gøre det sammen med plejehjemmene. Om det skal være en selvstændig enhed eller ej. Der er mange kombinationsmuligheder. Det skal analyseres dybere for at finde ud af, hvad der kan give mening, siger Birgit Roswall.

Hvorfor skulle et kommunalt vikarbureau kunne tiltrække personale, når private bureauer ikke kan?

- I Gribskov Kommune ville de blive fastansat, men ikke til at løse en bestemt, fast rute, men hoppe ind, hvor der mangler. Og der er der nogen, der trives godt med, at de har forskellige arbejdstider - hvilket vi måske skal være mere åbne over for i vores helhedspleje. Men jeg er enig i, at hvis vi ikke har medarbejdere nok, så kan vi ikke lave et vikarbureau.

Spidskandidat for Venstre, Bent Hansen, har i et debatindlæg i Ugeposten givet udtryk for, at et vikarbureau næppe løser problemet med personalemangel, da det er et generelt problem, at der mangler medarbejdere på området.

- Udfordringen ligger i, at det ikke løser problemet, hvis der mangler medarbejdere generelt. Så er det et spørgsmål om, at man er nødt til at få uddannet flere inden for området, lyder det fra Birgit Roswall.

Birgit Roswall er ikke klar over, hvad ansatte tjener i et privat vikarbureau, og om kommunen i så fald vil kunne matche lønnen.

Digital pleje - Vi er også nødt til at tænke i andre baner, lyder det desuden fra udvalgsformanden.

- Vi skal tænke i teknologi, for der er ikke arbejdstagere nok til at dække det behov, vi har, siger Birgit Roswall.

- I dag bruger man fx en skærm hos borgeren, så plejeren kan ringe op og se, at pillerne bliver taget. I sådan en kommune som vores fylder det meget at køre rundt - og det betyder ikke, at man ikke skal forbi borgerne, men kan man spare bare 1-2 ture om ugen, siger hun.

Hvorfor går I ikke i gang med det i stedet for et internt vikarbureau?

- Vi har været udfordret af, at vi er en kommune, hvor der ikke har været ordentligt internetdækning. Vi har haft forsøg med sårpleje og træning i hjemmet over iPad, men vi måtte droppe det igen pga. den dårlige netforbindelse. Vi skal jo være sikre på, at man kan komme i kontakt med borgerne på den måde, siger Birgit Roswall.

I øjeblikket bliver der dog etableret fiberforbindelse mange steder i kommunen, påpeger udvalgsformanden, hvilket altså kan bane vejen for en mere digital pleje.

Gode erfaringer Hos det private plejefirma Det Skønne Liv har man gode erfaringer med et internt vikarbureau, fortæller indehaver Ole Krogh, der i øvrigt er kandidat til kommunalvalget for Nyt Gribskov.

- Vi har både fastansatte og et vikarbureau, og det fungerer for os. Det giver mening, at det er nogle vikarer, som borgerne kender, og som ved, hvordan firmaet kører, siger Ole Krogh, der fortæller, at vikarerne ofte er medarbejdere, der er under uddannelse til sygeplejerske eller sosu-assistent.

Det Skønne Liv har siden jul fået en del nye borgere - både helt nye borgere, da der løbende visiteres flere plejekrævende borgere, men også borgere, der tidligere har fået hjælp fra den kommunale hjemmepleje,

- Vi har fået 105 nye borgere siden jul, så det går stærkt. Men når vi har et vikarbureau, giver det noget elastik, siger han.

Samlet set har Det Skønne Liv 20 personer på lønningslisten og tager sig af 240 borgere i alt.

relaterede artikler

Debat: Ældreområdet er komplekst 02. august 2021 kl. 20:01

Debat: Ældreplejen skal starte helt fra bunden 01. august 2021 kl. 13:18

Debat: De ældre i Gribskov fortjener bedre 31. juli 2021 kl. 21:01