Mange tusind børn fik glæde af corona-aktiviteter

Foreninger, kulturinstitutioner og ungdomsskole fik i samarbejde med Gribskov kommunes Center for Erhverv, Fritid og Kultur søsat 56 nye aktiviteter i skolernes sommerferie med hjælp fra en særlig sommerferiepulje, der blev lanceret på grund af situationen med coronavirus.

- Det har været hel fantastisk at følge, hvordan målet og selvfølgelig midlerne, har sat idéer i gang. Efter af vi havde sendt budskabet ud om Covid-19 puljen, gik der ikke mere end en uge, før vi havde de første 40 aktiviteter, lyder det fra idræts- og fritidskonsulent Flemming Larsen, der sammen med læringsvejleder Martin Utzon har været tovholder på sommerferieaktiviteterne.

Over 4000 børn og unge og nogle sammen med deres familie, har taget i mod de forskellige oplevelser.

- Jeg har fået mails fra forældre der har rost mange af vores aktiviteter og de dygtige instruktører, der har stået for aktiviteterne, siger Flemming Larsen.

I samarbejde med lokalafdeling for Røde Kors og ADHD Gribskov fik familier med udfordringer eksempelvis mulighed for fiskeri og besøg i Fugleparken.

Mulighed for ekstra aktiviteter ind i det nye skoleår, gav desuden yderligere 2500 børn mulighed for at bevæge sig.

Et samarbejde med GymHelsinge gjorde det muligt at sende en Bevægelseskaravane ud til samtlige skoler.

Puljen kunne ikke bruges til at dække udgifter, som der allerede var planlagt, så for eksempel fodboldskoler, håndboldskoler, ridecamps og andet er blevet afholdt som sædvanligt, ved brugerbetaling.

Alligevel har lidt over 900 børn og unge også deltaget her.