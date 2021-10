Forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut har de seneste tre år indsamlet flåter ved legepladsen i Tisvilde Hegn for at undersøge forekomsten af TBE-virus. Her ses seniorforsker fra KU René Bødker i aktion. Foto: Anders Fomsgaard

Mange smittede med farlig flåt-virus: - Vi ser kun toppen af isbjerget

Gribskov - 02. oktober 2021

Tre år i træk har man kunnet konstatere, at flåter i et område ved naturlegepladsen i Tisvilde Hegn har været inficeret med TBE-virus, der kan give hjernebetændelse.

Men nu er der tegn på, at der kan være kommet andre risikoområder i Nordsjælland. Fem personer kan muligvis være blevet smittet i henholdsvis Frederikssund, Hillerød, Allerød, Hareskoven i Værløse og Tisvilde Hegn. I de to forrige år var det udelukkende i Tisvilde Hegn, at der blev konstateret smitte i Nordsjælland.

- Vi kan ikke sige det med sikkerhed, men det synes, som om der er en udvikling mod nye sporadiske risikoområder. Det kan godt genere os, for hvis man ved lige, hvor det er, kan man gøre noget, fx lukke en legeplads. Men hvad gør man, hvis det begynder at blive mere sporadisk, lyder det fra overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut.

Han understreger, at det er usikkert, om det rent faktisk er de fem steder i Nordsjælland, de fem smittetilfælde er blevet smittet i år. Det er de steder, de smittede siger, de har været.

- Men vi har set, at folk husker forkert, og man lige glemmer, at man har været i Sverige (hvor TBE har været udbredt i mange år, red.). Så vi vil meget gerne have, der er to, der siger det samme sted, siger han.

- Det er også svært at interviewe folk med hjernebetændelse om, hvad de har lavet, tilføjer han.

Mange smittede Selvom antallet af smittede i år Nordsjælland indtil videre kan tælles på én hånd, så kalder Anders Fomsgaard det for "mange" relativt set.

- Jeg synes, det er mange relativt. Nordsjælland er et ret lille område med sammenhængende skovområder, og det er en alvorlig sygdom.

Desuden opdager man kun et smittetilfælde, hvis sygdommen udvikler sig til hjernebetændelse, og det betyder, at der er et mørketal på 55 flere smittede med et smittetal på fem.

- Vi ser kun toppen af isbjerget, siger Anders Fomsgaard.

TBE-virus hos flåter finder man i et afgrænset område, et såkaldt "mikrofokus", og det er netop sådan et man i tre år i træk har kunnet konstatere ved naturlegepladsen, som derfor nu er lukket permanent.

- Man skulle tro, at når det kommer til Tisvilde, ville det sprede sig langsomt. Men det gør det ikke, for det holder sig omkring legepladsen. Det er et besynderligt fænomen, og hvis det var første gang, vi så det her, ville jeg sige, vi havde gjort et eller andet galt, siger René Bødker.

Han er seniorforsker ved Institut for veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet og en af forskerne, der undersøger niveauet af TBE-virus i Tisvilde.

- Men det er ret kendt, at TBE finder et hotspot, hvor det er i ganske lang tid - uden at det breder sig til naboområdet. Det er fuldstændig uændret, og der er ingen spredning i det område, siger René Bødker.

Hans undersøgelser har vist, at 3-7 procent af flåterne ved legepladsen er smittet med TBE-virus.

- Det betyder altså, at der lige rundt om legepladsen altid sidder en 10-15 flåter med TBE-virus, når nogen kommer forbi. Det er en betydelig risiko, som man ikke bare kan affærdige, siger René Bødker.

- Havde vi ikke haft mindst to patienter, der sagde, at de havde været lige præcis der, så havde vi ikke fundet det. For man kan ikke bare gå gennem hegnet og samle flåter op (for at undersøge, om de har TBE-virus, red.). Det ville tage år, siger René Bødker.

Andre flåtbårne sygdomme breder sig inden for skoven.

- Hvis man går ind i en skov, hvor der er flåter, så ved man, der fx er Borrelia eller Rickettsia. Det er bare et spørgsmål om at lede længe nok, så skal det nok dukke op. Det er ikke sådan, at der er rigtig meget Borrelia i lige denne del af skoven og intet rundt om. Det er helt unikt for TBE-virus, siger René Bødker.

Det er altså ikke et område med TBE-inficerede flåter, der vokser og bliver større, men nye områder, der opstår i Nordsjælland i øjeblikket.

Hjorte kan sprede Ifølge Anders Fomsgaard fra SSI er der en mulig forklaring på, hvordan nye mikrofokus opstår.

- Det spredes sandsynligvis med hjorte, der har inficerede flåter på sig. Det er dem, der kan gå over længere afstande.

Og hvis der så er gunstige forhold for, at et nyt mikrofokus kan etablere sig, kan det forklare den lidt "fregnede udbredelse," der kan være en udvikling mod, lyder det fra Anders Fomsgaard.

Ifølge René Bødker fra Københavns Universitet er det vanskeligt at forudse, om virusset, der er forholdsvis ny på Sjælland, er kommet for at blive, eller om det vil brede sig.

- Man forstår ikke mekanismen bag, at TBE bevæger sig sydpå fra Sverige og Norge. Og så er det rigtig svært at sige, om det fortsætter.

TBE, som smitter ved flåtbid, har spredt sig syd- og østpå fra Stokholm-området, hvor det har været i mange år. Altså i retning af Nordsjælland, hvor det højst sandsynligt er kommet til med trækfugle som rødhals og solsorte, der kommer nordfra hvert efterår, og virusset i Tisvilde Hegn er beslægtet med en stamme fra Mandal i Norge.

Det er altså en trækfugl, der har introduceret virusset, mens det kan være hjorte, der spreder det ifølge Anders Fomsgaard.

I Danmark har virusset været at finde på Bornholm siden 1950'erne og var i mange år eneste kendte risikoområde i Danmark. Men i 2008-09 blev TBE-smitte for første gang konstateret uden for solskinsøen, nemlig i Tokkekøb Hegn ved Allerød, hvor to personer blev konstateret smittet, og i de sidste tre år er antallet af formodede smittetilfælde med TBE-virus uden for Bornholm steget.

Nok nogle år endnu Det er ikke til at sige, om man vil se flere smittede med TBE-virus fremover, netop fordi forklaringen bag er uvis, ifølge René Bødker.

- Hvis nu det havde været en sygdom, der kom op sydfra - ligesom nogle myggebårne sygdomme gør i øjeblikket - kunne man sige, at det er varmen, der gør det. I de varme år rykker sygdommene længere op mod Danmark.

Men omvendt kan man se på, hvordan det er gået i Sverige, hvor det har bredt sig de sidste 20 år -og i retning mod Danmark.

- Så er der noget, der tyder på, at det gør det nok også nogle år endnu. Men vi kan ikke sige hvor længe, for vi forstår ikke, hvad der sker. Vi må bare sige, at det har stået på i lang tid, hvor det hele tiden bliver mere og mere og kommer nærmere og nærmere Danmark og dukker op forskellige stedet som Lolland-Falster og Skanderborg. Så kommer der nok mere af det. Men om det har nået sit højdepunkt lige nu og vender igen, det kan vi ikke sige, lyder det fra seniorforskeren.

I Tokkekøb Hegn, det første TBE-område i Nordsjælland, forsvandt mikrofokusset efter 5-6 år, og det giver Anders Fomsgaard håb for fremtiden.

- Det ser vores kollegaer i Sverige, Norge og Finland ikke - der kan det være i den samme busk efter 40 år og lignende. Der et lille håb om, at det vil forsvinde igen, da det ikke traditionelt har været i Nordsjælland ligesom på Bornholm. Men hvad der skal til for, at det gør det, ved vi ikke.

"Helvede på jord" Omkring 25 procent af smittede med TBE-virusset får influenza-symptomer, og hos omkring 25 procent af dem udvikler det sig til hjernebetændelse.

40-årige Martina Higson fra Tisvilde, hvis historie Sn.dk tidligere har bragt, var en af dem, der sidste år udviklede centraleuropæisk hjernebetændelse efter et flåtbid.

- Det er som helvede på jord. Hovedpinen er vanvittig, og jeg ville ikke ønske det for min værste fjende, sagde Martina Higson, der udover hovedpine havde trykken for brystet og smerter i ben og led.

I tiden efter følte hun sig svag og meget træt, og hvis hun havde gået for meget, blev hun svimmel.