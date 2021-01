Send til din ven. X Artiklen: Mange-årigt byrådsmedlem: Terminal pleje skal justeres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange-årigt byrådsmedlem: Terminal pleje skal justeres

Gribskov - 31. januar 2021 kl. 10:15

Byrådsmedlem Pia Foght (S), gruppeformand

Når jeg som socialdemokrat ikke tidligere har været i pressen med sagen om Ib Petersens og hans hustrus tid som terminal borger i Gribskov, er det fordi jeg oplever, at tilgangen hurtigt kan fremstå populistisk. Det er sagen for alvorlig til.

Vi må politisk stå til ansvar for vores beslutninger, og sammen sikre, at der bliver rettet op, hvis svigt forekommer. Vores mål som politikere må først og fremmest være, at borgerne tilbydes en god og ordentlig pleje, samtidig med hensyntagen til medarbejdernes beskyttelse.

Jeg vælger med nedenstående indlæg en mere principiel tilgang.

Terminal pleje af vores borgere i Gribskov kommune skal justeres. Vi skal som kommune sikre, at borgere bliver behandlet med respekt og værdighed.

Socialdemokratiet i Gribskov har, bl.a. på baggrund af den aktuelt verserende sag om terminal pleje mv., bedt om at få afklaret følgende spørgsmål på dagsorden den 2. februar 2021 i udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

Hvordan forklarer man fra visitationen og fagligt, at dette kunne ske? Og hvordan sikrer vi, det ikke sker igen?

Socialdemokratiet ønsker forslag til fremtidig procedure, der hindrer lignende situationer, og som tager udgangspunkt i den enkelte borgeres behov. Derudover skal der foreligge en tydeligere procedure for kommunikation med borgere og pårørende, der også sikrer, at overgange fra f.eks. sygehus til hjem bliver et godt forløb.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi sammen finder svar og løsninger på, hvordan vi sikrer, at vores borgere kan føle sig tryg ved plejen, vi tilbyder i Gribskov.

For at dette skal lykkes, er det lige så vigtigt, at vores medarbejdere har de rette betingelser for at give en optimal pleje, der gør at vi behandler vores borgere på en værdig og respektfuld måde.

Vi skal som politikere sikre, at der er mulighed for at skabe et godt grundlag for hensigtsmæssige arbejdsgange, der gør, at vi inddrager borgere og pårørende i de nødvendige aftaler omkring den behandling, der skal gives.