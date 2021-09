Den 54-årige mand har fortalt politiet, at han tog billeder af en båd i en forhave, da de to mænd dukkede op.

Mand tog billeder af båd: Fik to knytnæveslag i ansigtet

Klokken 13.43 modtog politiet en anmeldelse fra en 54-årig mand fra Gentofte, der kunne fortælle, at han havde fået to knytnæveslag i ansigtet foran en adresse på Stæremosen i Gilleleje.

Manden forklarede til politiet, at han havde befundet sig i forhaven for at tage billeder af en båd, der skulle sælges, og dernæst dukkede to mænd op og skældte ham ud for at være på stedet.