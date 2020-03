Det var her ved Vesterbrogade i Gilleleje, som fører til Torvet, at den 20-årige mand og passagerne i bilen kom i klammeri med politiet.

Mand med kokain, kniv og hash i bilen: Passager spyttede efter politiet

Tre mænd i en personbil dummede sig gevaldigt over for ordensmagten natten til lørdag i Gilleleje.

Her kom de kørende ad Vesterbrogade, da de blev stoppet af politiet. Føreren af bilen var en 20-årig mand, som selvom han kørte bil, ikke kunne vise politiet et gyldigt kørekort.

Politiet testede ham også med et narkometer, som slog ud. Derfra kunne det næsten ikke blive meget værre for den 20-årige mand og hans passagerer, men det blev det.

I bilen blev der nemlig fundet receptpligtigt medicin, som ingen af bilens mænd havde recepter til. Der blev også fundet kokain og hash samt en springkniv og en stikvest.

Politiet valgte derfor at sigte føreren for kørsel uden føreret, være påvirket af euforiserende stoffer under kørsel samt at være i besiddelse af narkotika og receptpligt medicin uden recept.

Men det ville den ene af bilens passagerer, en 18-årig mand ikke finde sig i, han blev vred og råbte skældsord efter politiet, men det var ikke nok for ham. Han endte med at spytte efter en betjent, som så kvitterede med at sigte manden for fornærmende tiltale og vold mod politiet.

Den sidste passager blev ikke sigtet.