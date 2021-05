Mand i waders måtte reddes i land

En 76-årig mand fra Vejby måtte søndag formiddag klokken 09.17 have hjælp til at komme i land. Manden havde waders på, og han har muligvis været så uheldig, at der er kommet vand i dem, hvilket gjorde det umuligt for manden at komme i land ved egen hjælp. Den 76-årige blev kørt til tjek på skadestuen, efter han var blevet reddet i land.