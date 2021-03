'Bedstemors Guld' er Lene Jensens anden bog efter 'Den Indre Have', der handler om hendes sorg ved at miste to af sine børn. Illustration: Skriveforlaget

Magisk eventyr fra Gilleleje-forfatter

Bogen er et magisk eventyr for børn i alderen 5-8 år, som forlaget bag skriver i en pressemeddelelse.

- Viggos møde med ringen, sommerfuglen og den mælkebøtte, som er hans hjælp til at komme hjem igen, er ikke tilfældigt. De er alle vigtige symboler i min egen families historie. Viggo er en karakter, der ligner mit barnebarn, og sommerfuglen og mælkebøtten repræsenterer mine to ældste børn, som døde alt for tidligt, lyder det fra forfatter Lene Jensen i en pressemeddelelse.

- Selvom Bedstemors Guld er en symbolfyldt bog for min egen familie, er den et magisk og livsbekræftende eventyr, som jeg havde brug for at skrive, efter jeg havde skrevet min første bog om sorgen ved at miste to af mine tre børn.