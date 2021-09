Mærkesager i budgettet

Det har været vores mål af få så mange mærkesager med i budgettet for 2022 og det mener vi bestemt, vi kan præsentere her. Vi er et parti drevet af viljen til at fremme vores politik og ikke mindst tage ansvar når det gælder. Budgetaftalen sætter en god retning for Gribskov, og vi er også glade for de fingeraftryk i form af vores mærkesager som er med i aftalen: