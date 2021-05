Lisbeth van Deurs (tv.) og Ditte Toft Jacobsen holder workshop på Esrum Kloster den 20. maj. Pressefoto

Mærk og tegn naturen - og se verden på en anden måde

Gribskov - 17. maj 2021 kl. 04:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Kom helt tæt på naturen omkring Esrum Kloster - samtidig med at du udfolder dig kreativt. Det kan man nu komme til på en workshop, som Det Mobile Akademi og Esrum Kloster i samarbejde arrangerer den 20. maj. Bag Det Mobile Akademi står Lisbeth van Deurs og Ditte Toft Jacobsen, der er henholdsvis billedkunstner og kunsthistoriker. Deres mission er at lade andre opdage glæden ved at observere og sanse naturen, samt glæden ved at tegne.

- Vi har en lillebitte hemmelighed, som går op for en, når man tegner: Hvis man står det samme sted i ti eller bare fem minutter, så folder verden sig ud på en anden måde. Især hvis man tegner imens. Der er en forskel på at se og betragte. Vi starter vores kurser med at spørge folk, hvornår de sidst har betragtet noget i mere end to minutter. Det har folk sjældent. Men har man siddet og betragtet et træ eller en blomst, eller en musling i længere tid, er man helt forelsket bagefter. Den oplevelse vil vi gerne give folk, siger Lisbeth van Deurs, der sammenligner det med yoga.

Hun peger på, at der også kan være en coronalæring at hente på den måde - nemlig at man ikke behøver tage langt væk for at opleve noget smukt.

- Vi kan opleve noget lige her - ved at se på en kvist i længere tid. Man lærer at se verden på en anden måde i stedet for bare at orientere sig i den. Man kan se bevægelser i ting på en helt anden måde. Hvis man for eksempel betragter træer i en skov i lang tid, så danser alle træerne pludselig, siger Lisbeth van Deurs.

At workshoppen nu rykker til Esrum Kloster er helt oplagt, mener Lisbeth van Deurs.

- Der er meget vand omkring klosteret, og vi skal tegne vandets bevægelser. Esrum Kloster passer godt til vores projekt med naturæstetikken og krydderihaverne på stedet. Man kan mærke klosterlivet, der har været engang, siger Lisbeth van Deurs.

Katrine de Waal fra Esrum Kloster vil også medvirke og fortælle historisk om munkene og deres valg af områder.

- Hun fortæller, at når munkene kom til et nyt sted, så skulle det være et sted, der var vådt og ofte ligger klostrene i egne med meget vand, siger Lisbeth van Deurs.

Under åben himmel Konceptet passer også ind i tiden efter corona, mener billedkunstneren.

- Det er udendørs workshop, og det passer rigtig fint ind i, at vi efter corona gerne vil være ude i naturen, og folk har fået mange ture. Nu er det et naturligt trin, at man så også gør noget i naturen - under åben himmel og uden smitteangst, siger Lisbeth van Deurs.

Deltagerne vil komme på en gåtur rundt på klosteret med siddepuder i hånden.

- Og så får hver deltager udleveret grej i en pose med penalhuse med kul, grafit og voks, samt en tegnemappe og blæk, siger hun og nævner, at det er naturlige materialer, der bruges. Der skal også tegnes med pinde dyppet i blæk.

- Vi eksperimenterer med at tage åens vand op i vores hånd og maler så åens forløb på papiret, lader det strømme ned af papiret. Bagefter tegner vi de planter, der vokser omkring åens bred med kviste dyppet i sort blæk, lyder det blandt andet i beskrivelsen af workshoppen.

På Det Mobile Akademi kan man deltage uanset tegneerfaring. Hvis man har lyst til at deltage torsdag den 20. maj kl. 17-20 på Esrum Kloster, kan man tilmelde sig på klosterets hjemmeside.

Mere om Det Mobil Akademi kan findes på Instagram.

Lisbeth van Deurs håber, at det kan blive til flere workshops på klosteret. Der er i hvert fald flere temaer på blokken.

