Mads Mathias Quartet jazzer i kulturhavnen

Kulturhavn Gilleleje inviterer alle jazzglade folk til at komme og høre Mads Mathias Quartet torsdag 17. september kl. 20.

Mads Mathias er uddannet på Det Rytmiske Konservatorium i København og har som vokalist, sangskriver og multi-instrumentalist fuld gang i karrieren. Om ham er Svend Asmussen citeret for at sige:

"Mads Mathias er en af jazzens nye talenter i verdensklasse, hans sexede sax-spil, glade scene-karisma og swingende unikke stemme, og for ikke at glemme hans originale melodier, henrykker ethvert publikum. Jeg har altid ønsket, at kunne synge på den måde."