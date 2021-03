Artiklen: Lyt til 2. afsnit af Liget under terrassen: Skuddet

I 2018 fandt politiet efter utallige ransagninger et lig gravet ned under en terrasse lidt uden for Helsinge. Liget var svøbt ind i en bassindug og overhældt med beton.

På landejendommen boede Henrik Verdun Hansen, der i byretten blev dømt for drabet.

Han ankede til landsretten, der nu skal tage stilling til, om det var et forsætligt drab eller et vådeskud.

I podcasten rapporterer journalist Anna Hjortsø løbende fra retssagen.

Lyt til podcasten her på sn.dk eller i din foretrukne podcast-app.

Optagelse, redigering og mix: Anna Hjortsø

Musik: Simon Visti Tang

Speak: Claus Johansen

Redaktør: Camilla Nissen