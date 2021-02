Se billedserie Marianne Kreutzer får her en vatpind i næsen af Kristian Kaare, der til daglig er livredder. Det gik fint, konstaterer hun efterfølgende. Foto: Camilla Nissen.

Send til din ven. X Artiklen: Lyntestere rykker ud på skole: Så mange lærere blev podet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyntestere rykker ud på skole: Så mange lærere blev podet

Gribskov - 12. februar 2021 kl. 12:37 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Er der et næsebor, du foretrækker?

Kristian Kaare, der til dagligt er livredder i Gribskov Svømmehal, er fredag morgen klar til at tage en lyntest på Marianne Kreutzer, der er lærer på Ramløse Skole. Han stikker vatpinden ind og tæller til ti. Så er det overstået.

- Det gik ok. Det er ingenting i forhold til den i halsen. Og det giver noget tryghed - og så er det også godt, at testen er så nemt tilgængelig, fordi man kan blive testet her på skolen. Det gør, at man kan passe sit arbejde, og samtidig lige blive testet. Vi ser jo mange børn fra mange forskellige hjem, så derfor er det godt at få en test to gange om ugen, siger Marianne Kreutzer.

Testen bliver taget i et klasselokale i Ramløse, som midlertidigt er omdannet til testcenter. Sammen med 17 andre kommunalt ansatte fik Kristian Kaare i tirsdags de sidste instrukser i at foretage lyntest. Og nu står han iklædt karakteristisk blå engangsdragt, handsker, mundbind og visir og udfører test på de lærere, der ønsker det - sammen med Merete Søndergaard, der til daglig er sekretær på ungdomsskolen. De skal hver onsdag og fredag rundt på skolerne og tilbyde test til lærerne, da tilbud om lyntest er en del af genåbningen af skolerne for de mindste elever.

Podeholdet er blevet samlet på frivillig basis. Og det er også op til lærerne selv, om de ønsker at blive podet.

Skoleleder på Ramløse Skole, Thomas Nørregaard, peger på, at det er vidt forskelligt, hvordan de ansatte på skolen har det med at blive lyntestet.

- Der er også nogen, som hellere tager en pcr-test. Så det er meget forskelligt, hvordan man har det med det. Som det ser ud nu, er der 11 ud af de 30 ansatte, som gerne vil have taget en lyntest. Derudover har vi også en daginstitution på matriklen, hvor personalet også kan komme ind og få taget en test, siger Thomas Nørregaard.

Justitsminister Nick Hækkerup lagde vejen forbi Ramløse Skole og han havde ros til de frivillige for at løse en vigtig samfundsopgave samt anerkendelse for den indsats, der er blevet lagt for dagen.

- Det bliver gjort på den måde, vi havde tænkt. At man uddanner nogen kommunalt ansatte til at tage sig af det. Det er et kæmpe setup, hvor der skal købes testkit og uddannes folk, så det er fantastisk, at det er lykkedes, siger Nick Hækkerup, der peger på, at lyntest kan være en del af løsningen, hvis man skal genåbne yderligere.