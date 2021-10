Fra og med i dag har Havregården fået nye beboere, nemlig ordblindeskolen Holte-Hus. Foto: Allan Nørregaard

Lukkede efter skandale: Nu får kostskole nyt liv

Gribskov - 01. oktober 2021 kl. 04:02 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Fra 1. oktober hedder Havregården i Smidstrup ikke længere Havregården.

Den skandaleramte kostskole bliver nemlig overtaget af efterskolen Holte-Hus, som tager navnet med sig fra Holte.

Salget af Havregården har taget lang tid for kostskolens bestyrelsesformand, Jonas Fedder Witt:

- Vi har brugt det meste af foråret på at få solgt bygningerne. Det er jo bygningerne, der har en værdi, der skal veksles til at betale de regninger, vi har. Det gælder både lånene, lærerne, som mangler at få den sidste løn, og så yderligere kreditorer, siger Jonas Fedder Witt.

Han er glad for, at det er Holte-Hus, der overtager stedet:

- Vi er meget glade for, at det er lykkedes at sælge til en god pris, nemlig godt 21 millioner kroner. Og vi er glade for, at vi sælger til en god køber. Vi ville gerne sælge til noget, der er i samme ånd som Havregården, nemlig en skole, som giver en håndsrækning til børn og unge, der har det svært, siger Jonas Fedder Witt.

Holte-hus har tidligere fortalt, at efterskolen i dag har både kost- og dag-elever, men mangler plads:

- Her i Holte bor vi i et villakvarter, hvor der ikke er mulighed for at bygge ud. Alle efterskoler skal føre eleverne op til fuld afgangsprøve, og det kan vi også godt. Men vi har blandt andet ikke idræts- og fysik-faciliteter til det, så det skal vi ud at leje. I Smidstrup kan vi få det hele for os selv, og det er et naturnært sted med mange muligheder, har forstander Henrik Daugaard sagt.

"Vemodigt" Jonas Fedder Witt fortæller, at den endelig økonomiske opgørelse for Havregården er endnu ikke helt færdig:

- Vi regner med, at en stor del kan få en del af de penge, de har til gode. Realkreditten står forrest, og derefter kommer lærerne, som også er fortrinsstillede. Vi er i gang med at lave den endelige opgørelse. Når den er færdig, melder vi ud, hvad alle får. Vores håb er, at vi kan begynde at udbetale første del af pengene i løbet af oktober, siger Jonas Fedder Witt.

Han kalder det vemodigt, at Havregården nu er solgt:

- På den ene side er det jo meget forløsende - det er afgørende for, vi kan betale folk, hvad vi skylder dem. På den anden side er det jo vemodigt - jeg kan faktisk betegne det som mit barndomshjem. Bygningerne besidder jo for mange en værdi i, at man kan mindes sin opvækst og barndom. Så det er vemodigt for mange, at den mulighed ikke er der mere, siger Jonas Fedder Witt.

Elever stævner Fredag kom det frem, at 18 elever fra Havregården nu stævner en række myndigheder med krav om erstatning. Derudover kan der komme et efterspil, hvis anklagemyndigheden vælger at tiltale skolens tidligere forstander:

- Der kan komme et efterspil i forhold til eventuelle retssager mod forstanderen, men det er jo ikke noget, vi blander os i, bortset fra, at vi stiller os til rådighed for politiet og anklagemyndigheden, siger bestyrelsesformanden.

Kostskolen Havregården kom i søgelyset, da det i fjor kom frem, at der havde været en række seksuelle overgreb på skolen. Der havde også været grov mobning, vold, stofmisbrug og selvmordsforsøg blandt eleverne på kostskolen.

Sagen medførte, at skolens bestyrelse bortviste forstanderen, Morten Ulrik Jørgensen, som efterfølgende blev politianmeldt for blandt andet fysisk magtanvendelse og nogle økonomiske forhold. Nordsjællands Politi har efterforsket sagerne, men har endnu ikke taget stilling til, om den tidligere forstander skal tiltales.

Bestyrelsen forsøgte at lave en redningsplan for skolen, men måtte kaste håndklædet i ringen og meddele, at skolen i stedet lukkede.

