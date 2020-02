Luftdrama med stort vingefang

Amatørfotografen Lizzie Sørup Pedersen fra Helsinge var taget på fotosafari i Gribskov for at få billeder af en natugle. Det lykkedes. Hun fandt, hvad hun søgte, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da hun gik tilbage til bilen, som hun havde parkeret for enden af Skovvej i Mårum, glædede hun sig over de gode billeder, hun havde fået taget.

- Det var en musvåge, der forsøgte at jage havørnen bort. Jeg har flere gange set en flok krager, der forsøger at jage havørnen bort, men aldrig en musvåge. Når man ser de to rovfugle sammen, kan man rigtig få en fornemmelse af, hvor stort et vingefang, en havørn har, siger Lizzie Sørup Petersen.