Lucia-optog til hest

Søborgggård Rideklub sørgede for et anderledes Lucia-optog, da de forleden red gennem Gilleleje. Det var andet år i træk, at rideklubben sammen med Ellen Mariehjemmet sørger for at Gilleleje bliver lyst op af hvide kjoler og lys på Lucia dagen. Det er rideskolens dygtigste ryttere, der red heste langs kanalen ind til Gilleleje, hvor de på torvet gjorde ophold for derefter at ride videre gennem byen. I år blev de akkompagneret af Gribskov Kulturskoles kor »Flying Penguins«. Den lokale brude og konfirmations virksomhed »Partyline« sørgede for, at alle var klædt i hvide gevandter.