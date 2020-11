Lounge: Fra SoMe til Det Nye Testamente

"Denne aften kan man høre tre stærke kvinder debattere om udviklingen i nyheder, kommunikation og meget andet. Vi glæder os over at kunne byde Helena Hauge -tidligere sognepræst i Helsinge, nu sognepræst i Davidskirken, Camilla Nissen - områderedaktør Frederiksborg Amts Avis og Ugeposten samt Jeanette Hougaard - tidligere chefredaktør på Ugeposten, nu selvstændig med kommunikationsbureauet Houcom velkommen til en aften i Ladies Lounge. Vi er taknemmelige over, at lige netop disse tre kvinder har sagt ja til, at stille op og gøre os alle en lille smule klogere og ikke mindst nysgerrige," skriver Ladies Lounge i en pressemeddelelse.